Anthony Davis veut rassurer les fans des Mavericks

Dans la foulée du transfert de Luka Doncic vers Los Angeles, les fans des Mavericks ont exprimé de manière très bruyante leur mécontentement. L’arrivée d’Anthony Davis en échange du Slovène n’a pas suffi à les calmer, ni à endiguer la masse de désabonnements sur les réseaux sociaux et d’annulations des abonnements à l’année.

L’intérieur sait donc où il met les pieds : dans une ville qui n’a pas digéré le départ de sa star. Par conséquent, il reconnaît qu’il doit, en partie, conquérir les cœurs, du moins apaiser la déception.

« Je le comprends. C’est un business et je sais ce que Luka était pour cette franchise, pour cette ville. Je ne minimiserai jamais cela, puisque je sais ce que j’ai représenté pour Los Angeles. Je ne suis pas surpris par la réaction des fans, de la ville », indique le champion NBA 2024. « Mon travail, c’est de jouer au basket, faire ce que je suis censé faire et donner aux fans de l’espoir, les rassurer sur pourquoi Nico Harrison m’a fait venir. »

Des fans très, très énervés…

Le GM, qui s’est déjà expliqué sur les raisons de cet énorme transfert, n’était d’ailleurs pas présent pour cette conférence de presse. Il sera particulièrement protégé pour le match contre Houston ce samedi soir, avec plus d’agents de sécurité que d’habitude, vu les menaces reçues dernièrement par le dirigeant des Mavericks.

Le premier match d’Anthony Davis sera donc frappé par le sceau de la tension. « Je ne sais pas comment les fans vont réagir, je n’ai pas le contrôle là-dessus », glisse l’ancien des Lakers, qui veut « redonner vie à la ville ».

Mais est-ce vraiment possible après le départ d’un joueur comme Luka Doncic ? « Je sais qui il est, ce qu’il a été capable de faire et ce qu’il a déjà fait pour notre sport. C’est un joueur phénoménal, qui sera un des meilleurs de l’histoire », souligne Anthony Davis. « Mais que Nico Harrison m’échange, cela me montre la confiance qu’il a en moi. Être productif chaque soir et gagner la confiance des fans, c’est mon travail. Je suis excité par ce défi. »

