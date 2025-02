En attendant Anthony Davis, les Mavs ont frappé fort

Le public n’a pas vraiment eu le temps de le huer sur ce tir. Après un rebond offensif volleyé par Daniel Gafford, Max Christie, qui venait de manquer la cible, a spontanément transmis le cuir à Kyrie Irving. Celui-ci a converti une deuxième fois de suite derrière l’arc et offert une avance surréaliste à ses Mavs à Boston à 9 minutes du terme : 27 points (90-117) !

Après une énorme poussée de Payton Pritchard et des autres remplaçants locaux, l’écart final sera finalement réduit à 7 unités. Mais le mal était fait : les Texans, malgré une dynamique de trois défaites à l’extérieur en cours (Pistons, Cavs, Sixers) et surtout la tempête autour de Luka Doncic qui commence juste à se dissiper, l’ont emporté.

« C’est super, indispensable. On a bataillé à Philly, Cleveland a été une sorte de douche à cause de l’émotion ce jour-là. Mais c’était une victoire indispensable. Surtout contre les champions en titre. C’est sur ces victoires que l’on peut s’appuyer. Tout le monde est en pleine forme en ce moment. Parce que c’est sympa de gagner dans cette salle », apprécie Klay Thompson, venu remporter le titre de 2022 sur ce terrain avec les Warriors.

L’étincelle Klay Thompson

Celui-ci, qui confirme avoir de « bons souvenirs » au TD Garden, a joué un rôle capital dans la tournure des événements. Malgré la défense de Derrick White, l’arrière shooteur a inscrit la majorité de ses 25 points (11/17 aux tirs dont 3/6 de loin) dans le premier quart-temps et à l’entame du second, sur beaucoup de tirs à mi-distance.

« Il a donné le ton, il a été agressif. Le fait d’être capable de sortir des écrans, ses qualités sur le ‘catch and shoot’… et pendant un temps, cela n’a pas eu d’importance de faire du ‘catch and shoot’. Il allait partir en dribble. Il était super agressif. En tant que leader et vétéran, je pense qu’il a fait du bon travail pour nous », complimente Jason Kidd.

L’ancien Warrior n’a pas été le seul à rendre la vie difficile à la défense des Celtics. Avec lui, cinq autres joueurs ont apporté 15 points ou plus. Dont 22 points pour Spencer Dinwiddie ou 20 pour Naji Marshall. Sans oublier les 19 unités d’un homme bien connu du public local, qui l’a encore sifflé à chaque occasion, Kyrie Irving.

Kyrie Irving débloque son compteur

Ce dernier affichait un bilan de huit défaites et aucune victoire sur le parquet de son ancienne équipe depuis 2020. « Pour être honnête, j’essayais de faire en sorte que ce soit un autre match. Mais je mentirais si je disais que je ne suis pas conscient du bilan que j’ai dans cette salle depuis 2020 ou 2021. C’est plus un facteur de motivation pour moi maintenant », avoue le meneur de jeu des Mavs.

Cette motivation a contribué à l’une des victoires les plus marquantes de la saison des Texans, considérant le contexte. Et ceci alors que Anthony Davis, dont le coach espère un retour samedi pour la réception des Rockets, n’a toujours pas enfilé le maillot de sa nouvelle équipe.

« Je suis tellement enthousiaste. Évidemment que ça craint de perdre Luka (Doncic), mais quand vous recevez un joueur comme AD en retour, il est beaucoup plus facile de tourner la page parce que c’est l’un des meilleurs ailiers-fort de tous les temps. Les gens oublient qu’il est dans le Top 75 pour une bonne raison. Et ce sont nos pairs qui ont voté pour lui », rappelle Klay Thompson qui voit chez lui l’un des meilleurs « two-way players » de la ligue.

Les Mavs attendent maintenant de le voir à l’œuvre.