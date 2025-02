L’attaque des Mavericks envoie les Celtics au tapis

Est-ce que les Mavericks peuvent se remettre du départ de Luka Doncic ? La réponse est « oui » avec cette superbe victoire sur le parquet de Boston, dans ce « remake » des dernières Finals. Anthony Davis n’est pas encore là, mais les Mavericks peuvent compter sur Kyrie Irving et Klay Thompson pour allumer les premières mèches.

Hué à chaque fois qu’il a la balle, le meneur All-Star climatise la salle pour lancer un 12-4, et Klay Thompson a déjà le compas dans l’oeil avec 10 points en seulement quatre minutes. Derrick White est tout aussi bouillant avec huit points de suite, mais les Celtics perdent beaucoup trop de ballons : 7 en premier quart-temps. Après douze minutes, Dallas est devant, 32-23.

Peut-être se souvient-il des Finals 2022 dans cette même salle, mais Klay Thompson ne baisse pas de régime, et il inscrit neuf points d’affilée. Les Celtics sont dans les cordes, et Joe Mazzulla prend un temps-mort après un 11-2. Les Mavericks jouent comme dans un rêve, et le banc est ultra-efficace avec déjà 15 points pour Spencer Dinwiddie. Malgré le buzzer-beater de Derrick White, Boston est relégué à -11 à la mi-temps (67-56).

Le banc de Boston sonne la charge !

La deuxième mi-temps débute comme les deux premiers quart-temps avec un gros temps-fort de Dallas, et plus particulièrement de Klay Thompson. L’écart atteint les 21 points ! C’est Kristaps Porzingis qui va réveiller ses coéquipiers et la salle avec une énorme séquence : un « poster dunk » sur Daniel Gafford puis une passe à la Jokic pour Luka Kornet. Le problème, c’est que l’adresse des Mavericks ne faiblit pas, et Naji Marshall prend le relais de Thompson dans un match toujours aussi porté sur l’attaque : 104-83.

L’écart atteint même les 27 points, et Joe Mazzulla siffle la fin de la partie à neuf minutes de la fin. Et là, surprise, les Drew Peterson, Neemias Queta ou encore Jordan Walsh mettent le doute dans la tête des Mavericks. Le bout du banc des Celtics signe un 22-5 pour réduire l’écart à -10 ! Mais c’est trop tard, et les Mavericks s’imposent finalement 127-120.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Retours de « road trip » compliqués. Vainqueurs à Cleveland, les Celtics ont toujours autant de mal avec les retours à la maison. C’est la 3e fois qu’ils s’inclinent devant leur public après un retour de « road trip ».

– Fin de série. Les Mavericks restaient sur cinq revers de suite, Finals compris, face aux Celtics. Cette nuit, c’est Klay Thompson qui les a placés sur les bons rails, et on retiendra aussi le gros apport du banc avec plus de 20 points chacun pour Naj Marshall et Spencer Dinwiddie.

– Une entame ratée. Le premier quart-temps coûte cher aux Celtics avec 7 balles perdues, soit la moitié de leur total. Dans ce premier quart-temps, les Mavericks vont inscrire 14 points sur contre-attaque, contre zéro pour les Celtics.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.