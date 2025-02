Trois mois plus tard, Chet Holmgren va rejouer avec le Thunder

Avec 40 victoires et 9 défaites, pour une confortable première place à l’Ouest (six matchs d’avance sur le deuxième), le Thunder n’est pas à plaindre collectivement. Mais on en aurait presque oublié qu’il évolue depuis le 10 novembre sans Chet Holmgren, son premier point d’ancrage dans la raquette.

La bonne nouvelle pour OKC, c’est que Shai Gilgeous-Alexander et Jalen Williams vont vite retrouver leur compère, car ESPN indique que l’intérieur de 22 ans ne figure plus sur « l’injury report » de l’équipe et qu’il va donc, sauf rechute, retrouver les parquets ce vendredi, à l’occasion de la réception des Raptors. Lui qui était devenu le premier fan de Oklahoma City depuis le bord du terrain.

On rappelle que Chet Holmgren, 16.4 points, 8.7 rebonds et 2.6 contres de moyenne en une dizaine de matchs cette saison (à 38% à 3-points), s’était fracturé le bassin à la mi-novembre. Laissant Isaiah Hartenstein, Jaylin Williams, Branden Carlson ou encore Ousmane Dieng et Kenrich Williams se relayer pour tenir le choc à l’intérieur.

Ce que le groupe de Mark Daigneault a donc très bien fait, pour désormais afficher le meilleur bilan de toute la NBA, et pouvoir retrouver un effectif au complet, renforcé par Daniel Theis, en vue des playoffs !

Chet Holmgren Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 OKC 82 29 53.0 37.0 79.3 1.6 6.3 7.9 2.4 2.4 0.6 1.6 2.3 16.5 2024-25 OKC 10 27 50.5 37.8 77.6 1.6 7.1 8.7 2.0 1.8 0.8 2.3 2.6 16.4 Total 92 29 52.7 37.0 79.0 1.6 6.4 8.0 2.4 2.3 0.7 1.7 2.3 16.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.