Zach LaVine, de l’enthousiasme des fans à une défaite « inacceptable »

« Je connais quelques gars dans l’équipe. Évidemment, DeMar ne pouvait pas rester loin de moi pendant plus de trois mois (rires) ! Au moment d’être présenté à la presse locale, Zach LaVine a fait dans l’humour pour évoquer ses retrouvailles avec DeMar DeRozan à Sacramento après leurs années communes à Chicago.

Impliqué dans un échange d’ampleur autour de De’Aaron Fox, l’arrière de 29 ans débarque en Californie dans une équipe qui ne lui est pas inconnue. « Je suis un fan des Kings depuis longtemps. Je pensais signer ici il y a six ans. J’ai eu de bonnes relations avec beaucoup de gars qui ont joué ici et je comprends la culture ici, vu que je viens de la côte Ouest », décrivait l’ancien joueur des Wolves en amont de la rencontre de la soirée face au Magic.

Le match en question allait casser l’enthousiasme affiché jusqu’à la présentation des joueurs. Le nouvel arrivant a été ovationné comme il se doit par les 18 000 spectateurs du Golden 1 Center qui démarraient là un nouveau chapitre, sans leur meneur de jeu fétiche, en poste depuis 2017.

« C’était génial. Chaque fois que vous êtes désiré quelque part, c’est plus important que le reste. Entendre les applaudissements, l’ovation, les fans qui parlent, voir ma famille au bord du terrain, c’était génial. La seule chose qui aurait été mieux, c’est de gagner », regrette, à l’issue de la rencontre, le joueur, conscient de la valeur particulière d’un premier match sous un nouveau maillot.

La défense a explosé

Ses Kings ont terminé très loin de cette issue favorable. Face à un Magic pourtant en petite forme, les locaux ont explosé dans le troisième quart-temps et n’ont pas été en mesure de surmonter un écart qui a grimpé jusqu’à 30 unités. Face à la plus faible attaque de la ligue en ce moment, les Kings ont concédé 42 points dans la période en question et 130 au total.

Résultat : Doug Christie, qui a vidé son banc à 8 minutes de la fin, n’est pas tendre avec ses joueurs. Le coach parle d’une défaite « inacceptable à bien des égards, en particulier en défense. On doit être meilleurs. Il faut jouer avec le niveau d’énergie, d’intensité, de dimension physique et d’agressivité que je veux voir et que je pense qu’ils ont commencé à attendre d’eux-mêmes. »

Ces défaillances ont peut-être à voir avec la reconfiguration de l’équipe qui a changé de profil et doit trouver ses repères des deux côtés du terrain après avoir remplacé De’Aaron Fox par Zach LaVine dans son cinq. Celui-ci, après avoir bien combiné les premières minutes avec Domantas Sabonis, a manqué d’adresse (13 points à 4/13 aux tirs dont 0/4 de loin, et 3 passes).

« On doit trouver notre voie en équipe. Ils doivent découvrir Zach, et Zach doit les découvrir, mais je ne me sers pas de cela comme d’une excuse. Il y a un niveau d’énergie avec lequel on doit s’assurer de jouer même pendant ce processus. Il va y avoir un cheminement, mais en même temps il y a un niveau d’intensité qu’on doit avoir, en particulier en défense », réclame Doug Christie dont la formation (25v-25d), 9e à l’Ouest avec les Suns et les Warriors, se déplace à Portland la nuit prochaine.

Zach LaVine Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 MIN 77 25 42.2 34.1 84.2 0.4 2.4 2.8 3.6 2.1 0.7 2.5 0.1 10.1 2015-16 MIN 82 28 45.2 38.9 79.3 0.3 2.5 2.8 3.1 2.4 0.8 1.9 0.2 14.0 2016-17 MIN 47 37 45.9 38.7 83.6 0.4 3.0 3.4 3.0 2.2 0.9 1.8 0.2 18.9 2017-18 CHI 24 27 38.3 34.1 81.3 0.4 3.5 3.9 3.0 2.3 1.0 1.8 0.2 16.7 2018-19 CHI 63 35 46.7 37.4 83.2 0.6 4.0 4.7 4.5 2.2 1.0 3.4 0.4 23.7 2019-20 CHI 60 35 45.0 38.0 80.2 0.7 4.1 4.8 4.2 2.2 1.5 3.4 0.5 25.5 2020-21 CHI 58 35 50.7 41.9 84.9 0.6 4.4 5.0 4.9 2.4 0.8 3.5 0.5 27.4 2021-22 CHI 67 35 47.6 38.9 85.3 0.3 4.3 4.6 4.5 1.8 0.6 2.6 0.3 24.4 2022-23 CHI 77 36 48.5 37.5 84.8 0.5 3.9 4.5 4.2 2.1 0.9 2.5 0.2 24.8 2023-24 CHI 25 35 45.2 34.9 85.4 0.3 4.8 5.2 3.9 2.3 0.8 2.1 0.3 19.5 2024-25 CHI 42 34 51.1 44.6 79.7 0.3 4.5 4.8 4.5 1.5 0.9 2.9 0.2 24.0 Total 622 33 46.8 38.7 83.1 0.5 3.6 4.1 4.0 2.1 0.9 2.6 0.3 20.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.