DeMar DeRozan rassuré par l’arrivée de Zach LaVine à Sacramento

Quelques jours avant le transfert de De’Aaron Fox, DeMar DeRozan exprimait des doutes sur son avenir. Car, l’été dernier, rappelait-il, il avait signé à Sacramento pour évoluer avec le meneur de jeu. S’il partait et que la contrepartie n’était pas au niveau, alors peut-être que l’arrière/ailier allait remettre en question son aventure chez les Kings.

L’échange avec les Spurs a eu lieu, les Bulls ont participé et la franchise californienne a finalement vu Zach LaVine débarquer. Une ancienne connaissance pour DeMar DeRozan, vu que les deux joueurs ont évolué ensemble à Chicago, et surtout une assurance.

« Bien sûr. C’est dur de faire venir un All-Star, un joueur dynamique comme LaVine. Ça rassurerait n’importe qui et la relation que j’ai avec lui rend les choses encore meilleures », explique-t-il, dans des propos qui font plaisir à Domantas Sabonis.

« Est-ce que ça veut dire que tu ne pars plus ? », demande l’intérieur, lui aussi rassuré par le discours de l’ancien de Toronto après cet échange. « Je suis content, oui. On a besoin de lui, c’est un gars super, talentueux sur et en dehors du terrain, donc on est satisfait de l’avoir avec nous. »

« Les gens oublient qu’on était dominant lors de ma première année à Chicago. On était tous les deux All-Stars »

Néanmoins, si DeMar DeRozan assure que son nouveau coéquipier « colle parfaitement » avec les Kings, l’aventure commune n’avait pas vraiment fonctionné dans l’Illinois. Pourquoi cela changerait-il en Californie ?

« Les gens oublient qu’on était dominant lors de ma première année à Chicago. On était tous les deux All-Stars », insiste-t-il en référence à la saison 2021/22, avant d’évoquer le parcours de Zach LaVine. « Les deux années après ont été criblées par les blessures. Je sais ce qu’il traversait mentalement sur le terrain, physiquement avec les blessures. Il n’était pas lui-même. Cette saison, on voit qu’il est une force dynamique. »

Ainsi, il a du mal avec les critiques qui entourent leur association, surtout celles qui annoncent que les deux ne s’entendaient pas techniquement, voire humainement.

« Je n’ai jamais compris ça. C’est très déroutant, je ne sais pas d’où vient cette perception. Lui et moi, ça dépasse le basket », glisse-t-il. « Il est un de mes amis les plus proches. Je lui parlais encore, une ou deux fois par semaine, même après mon départ de Chicago. C’est mon frère. Notre relation dépasse le basket. »