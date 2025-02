Julius Randle reviendra après le All-Star Game

Chris Finch avait prévenu que Julius Randle serait absent un petit bout de temps, et ce mercredi, le staff médical a donné un timing plus précis. Blessé face au Jazz jeudi dernier, l’intérieur des Wolves souffre d’une blessure à l’adducteur droit, et le communiqué parle d’une absence d’au moins deux semaines. Ce qui signifie, quoi qu’il arrive, qu’il ne rejouera pas avant le All-Star Game, prévu pour le 16 février prochain.

Arrivé des Knicks en échange de Karl-Anthony Towns pendant l’intersaison, Randle est au coeur d’une saison importante sur le plan contractuel, puisqu’il a la possibilité de faire jouer sa « player option » l’été prochain pour tester le marché. Il lui faudrait alors faire une croix sur une dernière année de contrat à 30.9 millions de dollars.

Pour le remplacer aux côtés de Rudy Gobert, Finch a sans surprise opté pour Naz Reid, meilleur sixième homme en titre. Même si les Wolves ont bien du mal à enchaîner cette saison, Reid s’est mis en évidence lundi soir dans la défaite face aux Kings avec 30 points à 12 sur 19 aux tirs.

LEXIQUE

Player option : possibilité pour un joueur d’activer (ou non) la dernière année de son contrat, afin de terminer son bail ou de devenir « free agent » avec un an d’avance.

Julius Randle Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 LAL 1 14 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 2.0 2015-16 LAL 81 28 42.9 27.8 71.5 2.1 8.1 10.2 1.8 3.0 0.7 1.8 0.4 11.3 2016-17 LAL 74 29 48.8 27.0 72.3 2.0 6.6 8.6 3.6 3.4 0.7 2.3 0.5 13.2 2017-18 LAL 82 27 55.8 22.2 71.8 2.2 5.8 8.0 2.6 3.3 0.5 2.6 0.5 16.1 2018-19 NOP 73 31 52.4 34.4 73.1 2.2 6.5 8.7 3.1 3.4 0.7 2.8 0.6 21.4 2019-20 NYK 64 33 46.0 27.7 73.3 2.4 7.4 9.7 3.1 2.8 0.8 3.0 0.3 19.5 2020-21 NYK 71 38 45.6 41.1 81.1 1.2 9.0 10.2 6.0 3.2 0.9 3.4 0.3 24.1 2021-22 NYK 72 35 41.1 30.8 75.6 1.7 8.2 9.9 5.1 2.8 0.7 3.4 0.5 20.1 2022-23 NYK 77 36 45.9 34.3 75.7 1.8 8.1 10.0 4.1 3.0 0.6 2.8 0.3 25.1 2023-24 NYK 46 35 47.2 31.1 78.1 2.2 7.0 9.2 5.0 2.7 0.5 3.5 0.3 24.0 2024-25 MIN 48 33 47.0 32.1 81.1 2.1 5.0 7.2 4.5 2.5 0.7 2.8 0.2 18.9 Total 689 32 47.0 33.2 75.3 2.0 7.2 9.2 3.8 3.0 0.7 2.8 0.4 19.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.