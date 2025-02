Toumani Camara n’a laissé aucun centimètre (et aucun point) à Tyrese Haliburton

En back-to-back après une victoire en prolongation, les Blazers recevaient des Pacers particulièrement en forme ces derniers temps. Mais la troupe de Rick Carlisle était également en back-to-back…

« Je savais que les deux équipes allaient être extrêmement fatigués » explique Chauncey Billups lors de sa conférence de presse d’après-match. « Et dans ces situations, on n’est pas seulement fatigué physiquement, on est aussi fatigué émotionnellement. Donc je savais qu’on allait globalement être au même niveau de ce côté-là. Il n’y avait pas d’avantage. Je pensais vraiment que si on réussissait à défendre les huit premières secondes (des possessions), on avait vraiment une chance. Et on l’a fait 75% du temps ».

Et ça a encore commencé avec Toumani Camara, qui a mis une pression continue à Tyrese Haliburton, quasiment sur tout-terrain. Face au Belge, le meneur des Pacers finit sans aucun point, à 0/3 au tir en 25 minutes !

« On a simplement tenu plus longtemps, alors que c’est une très bonne équipe, difficile à affronter. Regardez la performance de Toumani ce soir face à Haliburton, il ne l’a quasiment pas laissé shooter… » continue le coach.

Devenir « l’équipe que personne n’a envie d’affronter »

Il n’y a qu’à regarder les deux fautes offensives, quasiment consécutives, de Tyrese Haliburton et Andrew Nembhard dans le deuxième quart-temps pour comprendre à quel point la défense de Toumani Camara a frustré les Pacers.

Sur la première, Tyrese Haliburton n’arrive pas à se débarrasser de son garde du corps et le repousse trop fort des deux mains, se faisant sanctionner par les arbitres. Sur la deuxième, Andrew Nembhard tente de s’offrir de l’espace avec l’épaule, et il se fait également attraper par la patrouille…

L’énergie défensive du sophomore donne le ton à tout un groupe, qui reste sur neuf victoires en dix matchs.

« Si on peut éviter que l’équipe adverse atteigne les 30 points sur les quatre quart-temps, c’est une soirée spéciale, surtout contre une équipe de ce niveau en attaque » conclut Chauncey Billups, qui semble façonner cette équipe à l’image de ce qui a fait sa réussite comme joueur, avec de l’intensité physique, de la défense et un équilibre offensif.

« C’est ma vision depuis mon arrivée : je veux qu’on devienne l’équipe que personne n’a envie d’affronter. »