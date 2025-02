Joel Embiid remercie ses coéquipiers de tenir la baraque

L’infirmerie des Sixers n’est pas près de se vider, mais au moins, son pensionnaire le plus important l’a quittée. Il s’agit évidemment de Joel Embiid, qui n’a joué que 14 rencontres cette saison, et qui était absent depuis 15 matches pour soigner un genou et un pied.

De retour face aux Mavericks, le Camerounais ne pouvait rêver plus beau retour avec un triple-double, et une victoire arrachée dans les dernières secondes. C’est même lui, sur un beau service de Guerschon Yabusele, qui inscrit le panier de la gagne, puis le lancer qui assure la victoire (118-116).

Des douleurs imprévisibles

« Il faut juste essayer de voir le positif, mais c’est difficile et frustrant », a réagi Joel Embiid, qui a pris un coup au visage en deuxième mi-temps. « J’essaie de gérer ça, de trouver une solution, mais ça continue de se produire. J’espère que cette fois, ce sera la bonne. Je me sens plutôt bien, mais c’est imprévisible… Je n’ai pas vraiment eu le temps de récupérer, donc tant que je n’aurai pas ce temps de repos, ça risque de continuer. Il faut juste continuer d’avancer, faire les choses comme il faut, prendre soin de soi et espérer le meilleur. »

C’est donc un Joel Embiid fataliste qui s’est présenté devant la presse. Il n’était même pas sûr de jouer ce mardi, et c’est à la dernière minute que le staff et lui ont décidé d’y aller. Pour Nick Nurse, son apport reste immense, même lorsqu’il est « rouillé ».

« Il a joué beaucoup de minutes, réalisé un triple-double, et je pense qu’il a signé des actions clés quand on avait besoin de lui », souligne le coach des Sixers. « Il y a eu des passages un peu brouillons, mais on a réussi à le faire sortir et le remettre en jeu aux moments importants, et il a réalisé de bonnes actions. »

Un coup de chapeau à ses coéquipiers

Quant à Joel Embiid, il pense que les Sixers peuvent remonter la pente et répondre aux attentes du début de saison.

« On est tout proche… mais on doit être en bonne santé et constants sur une longue période. On doit y arriver. Je pense que tant qu’on reste en bonne santé, on a encore le potentiel d’atteindre notre objectif. C’est difficile vu notre position, mais j’ai toujours cru qu’on pouvait gagner, peu importe les circonstances. Il faut juste être en bonne santé et le rester, et ça concerne tout le monde, être plus constants. »

Et Joel Embiid de remercier ses coéquipiers, ceux qui permettent à la franchise de rester la tête hors de l’eau, comme Tyrese Maxey, Kelly Oubre Jr ou encore Guerschon Yabusele. « Il y a une chose que je tiens à dire, c’est que je suis fier de tous ces gars. Ils se battent depuis plusieurs semaines. Beaucoup d’entre nous, surtout moi, ont été absents. Je ne veux pas être dans cette situation. J’aimerais être plus disponible. J’aimerais pouvoir aider, mais parfois, mon corps ne me le permet tout simplement pas. Mais je fais de mon mieux. »