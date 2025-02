Il y a un peu plus d’un an, la Nike GT Cut 3 débarquait en France ! Le modèle le plus prisé de la gamme « Nike GT » a offert une nouvelle chaussure complète que Nike a pris soin de promouvoir en multipliant les coloris.

La marque à la virgule est repartie très fort en 2025 avec de nouveaux coloris qui ont déjà été dévoilés, auquel vient s’ajouter cette version « Shattered ». Dans le même esprit que le dernier coloris « Blue Fury » récemment dévoilé par Nike, on reste sur des couleurs « froides » avec ce ton « bleu glacier », qu’on retrouve notamment sur la semelle ou sur le « Swoosh » avec des contours en noir, pour accompagner un modèle principalement blanc.

Encore une fois, l’ensemble est plutôt réussi pour ce 14e coloris, même s’il ressemble pas mal à la version « Community of Hoops », qui est désormais « sold out ». La Nike GT Cut 3 « Shattered » est disponible sur Basket4Ballers au prix de 200 euros.