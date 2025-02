Pour les Bucks depuis deux semaines, c’est métro, boulot, dodo

La défaite des Bucks à Oklahoma City était aussi prévisible que les forfaits de Giannis Antetokounmpo, Damian Lillard, Khris Middleton et Brook Lopez pour cette même rencontre. Pourquoi donc ? Parce que Milwaukee avait joué la veille, à domicile, contre les Grizzlies.

Le match plus le voyage étaient de trop pour les troupes de Doc Rivers, qui a préféré se passer de ses cadres pour leur offrir un peu de repos, si précieux et si absent depuis deux semaines pour les Bucks.

« Mon instinct m’a dit de les envoyer directement à Charlotte », glisse le coach en parlant des joueurs préservés, avant le match contre les Hornets mercredi. « Mais ce n’est pas bien, donc je ne l’ai pas fait. Et je ne voulais pas gaspiller l’argent des propriétaires avec une amende. »

« 24 heures de plus, c’est énorme. C’est une journée de plus, une nuit de plus »

Depuis deux semaines et le match reporté à New Orleans, à cause de la neige, les Bucks passent leur vie dans les avions ou à l’extérieur. C’est encore pire dernièrement. Le mardi 28, Giannis Antetokounmpo et sa bande jouaient à Portland, le vendredi 31, ils étaient à San Antonio, puis de retour à Milwaukee le 2 février, avant de repartir pour Oklahoma City et un match le lendemain. De sacrés déplacements, en seulement six jours.

« Ils ont vraiment du repos là », poursuit Doc Rivers, qui s’est envolé avec ses joueurs pour Charlotte dès la fin de match. « La salle sera ouverte ce mardi, mais il n’y aura pas d’entraînement. Les gars pourront faire des soins. On va utiliser cette journée comme une journée de repos. »

En ne jouant pas lundi soir, Giannis et Damian Lillard auront ainsi deux jours pour souffler avant de repartir au combat face aux Hornets. Alors qu’on s’approche de la barre des 50 matches, ce n’est pas négligeable.

« Physiquement, ça pèse sur les gars. Donc 24 heures de plus, c’est énorme. C’est une journée de plus, une nuit de plus », confirme Pat Connaughton. « Quand on regarde Middleton, qui revient de blessure, ou Dame, qui joue à haut niveau avec son âge qui avance, ces 24 heures de plus peuvent être capitales. […] C’était bien d’offrir une nuit de repos de plus à ces gars pour les mettre en bonne position pour le match à Charlotte et pour les derniers matches avant le All-Star Game. »