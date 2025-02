À son réveil, Nikola Vucevic a vraiment cru qu’il avait été transféré…

Après des mois et des mois de rumeurs, Zach LaVine a finalement été transféré, et l’ancien vainqueur du Slam Dunk Contest va poser ses valises à Sacramento. Une franchise qui lui faisait les yeux doux depuis un bon moment. Ces derniers jours, les bruits de couloir s’étaient faits plus insistants, et on évoquait aussi un transfert de Nikola Vucevic. Le Monténégrin est d’une remarquable régularité et son profil intéresse de nombreuses équipes.

Et lorsqu’il s’est levé dimanche matin, il a cru qu’il avait été transféré… « Je m’étais couché tôt. À 34 ans, il faut se coucher tôt » sourit-il. « Lorsque je me suis levé, j’avais 50 messages sur mon téléphone, et je me suis demandé où j’allais… »

Sur les tablettes de trois franchises

Finalement, Nikola Vucevic n’a pas été pas transféré, et les 50 messages étaient pour lui annoncer que Luka Doncic partait aux Lakers ! Une équipe qu’il pourrait rejoindre puisque les Lakers cherchent désormais un pivot pour compenser le départ d’Anthony Davis.

« Je ne joue pas beaucoup à ce petit jeu, » assure Nikola Vucevic, à propos des possibles chaises musicales. « Je ne m’implique pas trop là-dedans. Je suis désolé de ne pas pouvoir vous donner une réponse plus intéressante. On ne sait jamais, tout peut arriver. Mais je pense que personne imaginait que cet échange puisse avoir lieu, à part Nico Harrison et Rob Pelinka, et c’est arrivé. Je me concentre sur ce que je peux contrôler. »

Coïncidence ou pas, Nikola Vucevic a signé son premier triple-double de la saison dimanche avec 20 points, 10 rebonds et 10 passes face aux Pistons. Histoire de faire grimper sa cote auprès des Warriors, Suns et Lakers ?

Nikola Vucevic Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 PHL 51 16 45.0 37.5 52.9 1.7 3.1 4.8 0.6 2.2 0.4 0.6 0.7 5.5 2012-13 ORL 77 33 51.9 0.0 68.3 3.5 8.4 11.9 1.9 2.8 0.8 1.8 1.0 13.1 2013-14 ORL 57 32 50.7 0.0 76.6 3.2 7.7 11.0 1.8 3.0 1.1 2.0 0.8 14.2 2014-15 ORL 74 34 52.3 33.3 75.2 3.2 7.7 10.9 2.0 3.0 0.7 2.0 0.7 19.3 2015-16 ORL 65 31 51.0 22.2 75.3 2.7 6.2 8.8 2.8 2.7 0.8 1.9 1.1 18.2 2016-17 ORL 75 29 46.8 30.7 66.9 2.3 8.0 10.4 2.8 2.4 1.0 1.6 1.0 14.6 2017-18 ORL 57 30 47.5 31.4 81.9 1.8 7.4 9.2 3.4 2.5 1.0 1.9 1.1 16.5 2018-19 ORL 80 31 51.8 36.4 78.9 2.8 9.2 12.0 3.8 2.0 1.0 2.0 1.1 20.8 2019-20 ORL 62 32 47.7 33.9 78.4 2.3 8.6 10.9 3.6 2.2 0.9 1.4 0.8 19.6 2020-21 * All Teams 70 34 47.7 40.0 84.0 2.1 9.6 11.7 3.8 2.0 0.9 1.8 0.7 23.4 2020-21 * ORL 44 34 48.0 40.6 82.7 2.0 9.8 11.8 3.8 1.8 1.0 1.9 0.6 24.5 2020-21 * CHI 26 33 47.1 38.8 87.0 2.3 9.3 11.5 3.9 2.2 0.9 1.7 0.8 21.5 2021-22 CHI 73 33 47.3 31.4 76.0 1.9 9.1 11.0 3.2 2.5 1.0 1.9 1.0 17.6 2022-23 CHI 82 34 52.0 34.9 83.5 1.9 9.1 11.0 3.2 2.2 0.7 1.7 0.7 17.6 2023-24 CHI 76 34 48.4 29.4 82.2 2.8 7.8 10.5 3.3 2.5 0.7 1.6 0.8 18.0 2024-25 CHI 48 32 54.7 39.4 82.2 2.4 7.9 10.4 3.4 2.4 0.9 1.6 0.7 19.9 Total 947 31 49.8 34.6 77.1 2.5 8.0 10.5 2.9 2.4 0.8 1.7 0.9 17.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.