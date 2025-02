Après le transfert de Luka Doncic, Giannis Antetokounmpo avait des choses à dire

Giannis Antetokounmpo était d’humeur très sérieuse après la défaite des Bucks contre les Grizzlies. Peut-être même plus que ce qu’il aurait souhaité en dire. Devant les médias, la star des Bucks est revenue sur l’échange qui a envoyé Luka Doncic chez les Lakers la veille. Et si le Grec a expliqué que, comme beaucoup de monde, il a pensé dans un premier temps à une « fake news », il avait aussi un mot à dire sur les trades au sens large. Et plus particulièrement sur la différence de perception entre les transferts menés par les franchises, et ceux « initiés » par les joueurs.

Le « Greek Freak » s’est épanché sur le « business » de la NBA, qu’il explique comprendre, tout en pointant du doigt ce qu’il semble voir comme une injustice. « Au final, je l’ai déjà dit par le passé, vous êtes évalués chaque jour » a-t-il expliqué. « Vous ne pouvez rien prendre pour acquis. Etre All-Star, vous ne pouvez pas le prendre pour acquis. Pouvoir être sur le terrain, en tenue, et représenter votre équipe, vous ne pouvez pas le prendre pour acquis. Être là et représenter votre famille, vous ne pouvez pas le prendre pour acquis. Chaque seconde que je joue d’un match NBA, je l’adore, j’essaie de jouer avec de la joie. Et en même temps, je comprends l’aspect business du basket, que parfois les équipes doivent faire les meilleurs transferts qui sont bons pour leur organisation, leur situation, et leur poursuite de grandeur et de titres. Mais cela doit marcher dans les deux sens. »

Pour Giannis, les joueurs doivent « faire ce qui est le mieux pour gagner »

« Vous ne pouvez pas avoir un double standard » a-t-il poursuivi. « Quand les équipes font les meilleurs transferts pour elles et qu’elles croient qu’elles peuvent récupérer un autre joueur pour gagner tout de suite. Et quand un joueur pense qu’il doit aller dans une autre équipe et qu’il croit qu’il peut avoir une chance de gagner un titre, vous ne pouvez pas le crucifier et dire qu’il n’a pas été loyal, qu’il n’a pas fait ce qui était juste et qu’il a laissé tomber tout le monde. Parce que l’histoire nous a montré que vous devez faire ce qui est le mieux pour vous et votre famille. Vous devez faire ce qui est le mieux et le plus important pour gagner. »

À la peine la semaine passée avec trois revers de rang, les Bucks plafonnent depuis leur titre en 2021, et restent sur deux sorties au premier tour des playoffs. Alors, les propos de Giannis Antetokounmpo ont de quoi semer le trouble sur ses priorités futures, bien qu’il soit encore sous contrat jusqu’en 2027, avec une option pour une saison supplémentaire. Se rendant visiblement compte du caractère possiblement explosif de ses propos, le double MVP a tenté de s’en sortir par une pirouette avec sa bonne humeur habituelle.

Des doutes sur son avenir ?

« OK, disons quelque chose de drôle parce que j’ai parlé très sérieusement« , a-t-il entamé avec le sourire. « Maintenant, un Européen va être, je pense, le visage des Lakers, c’est quelque chose de nouveau pour l’Europe. Cela n’est jamais arrivé. On a eu Pau Gasol, évidemment c’était un super joueur. Et, comment est-ce que vous dites ? Vujavic ? Vuce ? Sasha Vujacic ? Un super gars, un de mes amis proches mais je me trompe sur son nom à chaque fois. J’adore ce qui se passe maintenant. Vous savez ce que je veux ? Je veux Luka aux Lakers. Je veux Jokic aux Knicks. Je veux que tous les Européens aillent dans les grands marchés pour voir quelque chose d’exceptionnel. C’est mon rêve. »

Pas certain pour autant que cette boutade tempère tant que ça son propos initial, ou que cela rassure vraiment les fans des Bucks, loin d’être le plus gros marché de NBA.

Giannis Antetokounmpo n’a toutefois jamais fait savoir qu’il envisageait la suite de sa carrière ailleurs qu’à Milwaukee, sans pour autant clamer vouloir y faire l’intégralité de sa carrière…

« Quel est le prochain défi ? Le prochain défi ne sera peut-être pas ici » avait-il notamment évoqué après le sacre en 2021. « Ma famille et moi avons choisi de rester dans cette ville que nous aimons et qui prend soin de nous, pour le moment. Dans deux ans, cela pourrait changer. Je suis pleinement honnête avec vous. »

Giannis Antetokounmpo Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 MIL 77 25 41.4 34.7 68.3 1.0 3.4 4.4 1.9 2.2 0.8 1.6 0.8 6.8 2014-15 MIL 81 31 49.1 15.9 74.1 1.2 5.5 6.7 2.6 3.1 0.9 2.1 1.0 12.7 2015-16 MIL 80 35 50.6 25.7 72.4 1.4 6.2 7.7 4.3 3.2 1.2 2.6 1.4 16.9 2016-17 MIL 80 36 52.1 27.2 77.0 1.8 7.0 8.8 5.4 3.1 1.6 2.9 1.9 22.9 2017-18 MIL 75 37 52.9 30.7 76.0 2.1 8.0 10.0 4.8 3.1 1.5 3.0 1.4 26.9 2018-19 ★ MIL 72 33 57.8 25.6 72.9 2.2 10.3 12.5 5.9 3.2 1.3 3.7 1.5 27.7 2019-20 ★ MIL 63 30 55.3 30.4 63.3 2.2 11.4 13.6 5.6 3.1 1.0 3.7 1.0 29.5 2020-21 MIL 61 33 56.9 30.3 68.5 1.6 9.4 11.0 5.9 2.8 1.2 3.4 1.2 28.1 2021-22 MIL 67 33 55.3 29.3 72.2 2.0 9.6 11.6 5.8 3.2 1.1 3.3 1.4 29.9 2022-23 MIL 63 32 55.3 27.5 64.5 2.2 9.6 11.8 5.7 3.1 0.8 3.9 0.8 31.1 2023-24 MIL 73 35 61.1 27.4 65.7 2.7 8.8 11.5 6.5 2.9 1.2 3.4 1.1 30.4 2024-25 MIL 41 35 60.8 18.8 57.7 2.3 9.9 12.2 5.9 2.4 0.8 3.4 1.3 31.8 Total 833 33 54.9 28.4 69.4 1.9 8.0 9.9 4.9 3.0 1.1 3.0 1.2 23.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.