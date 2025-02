Superstitieux, les Lakers rangent leur maillot « City Edition »

En 2020, dans la bulle d’Orlando, les Lakers avaient décidé d’évoluer en noir, à la fois pour rendre hommage à Kobe Bryant, décédé en janvier, mais aussi parce que ce beau maillot sombre leur portait bonheur. Cette superstition par rapport au type de maillot porté existe encore puisque la franchise avait décidé cette nuit de ne pas enfiler leur maillot City Edition « Lake Show ».

Pourtant, la rencontre face aux Knicks était au menu du programme de ce maillot, mais de « manière collective », les joueurs ont décidé de ne pas le porter. Pourquoi ? Parce que l’équipe n’a gagné qu’une rencontre sur dix avec ! « J’espère juste qu’on portera des maillots et des shorts qui vont ensemble » a ironisé JJ Redick. « Franchement, je m’en fous de la couleur des maillots ».

Il n’en demeure pas moins que les Lakers ont gagné à New York sans ce maillot, et ce n’est pas certain qu’ils le portent à nouveau. Pourtant, sur le calendrier, il est prévu que LeBron James et ses partenaires le portent dans huit rencontres d’ici la fin de la saison régulière, mais ESPN révèle que la franchise envisage de changer ses plans, et une décision sera prise après le All-Star Game.