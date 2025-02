Un nouveau « buzzer beater » pour Bam Adebayo

En mars dernier, après son tir de la gagne signé face aux Pistons, il avait parlé de « karma ». Il faut croire que celui-ci a encore parlé en faveur de Bam Adebayo cette nuit. Servi après une remise en jeu, le pivot du Heat est parti sur sa main gauche, s’est stoppé à proximité de la ligne des lancers-francs et a converti avec beaucoup de sang-froid le tir de la gagne face aux Spurs.

« Bon shoot. ‘Buzzer beater.’ Rentrons à la maison », commence par réagir, avec un sourire satisfait, l’intérieur qui égale l’ancienne légende locale, Dwyane Wade, dans l’histoire du Heat avec trois tirs de ce genre dans sa carrière.

Était-il sûr que ce tir à mi-distance allait tomber ? « À 100%, 100%. Gamin, dans ton jardin, tu rêves toujours de moment comme ça, le buzzer à 3, 2, 1 ! J’en ai réussis quelques-uns dans ma carrière. Le fait d’être capable de se trouver dans ces situations et de faire le travail est un super sentiment, parce que mes coéquipiers et mes coachs me font confiance pour faire le travail », apprécie-t-il.

Beaucoup de zèle sur ce tir

Bam Adebayo ajoute : « Lorsque tu te réjouis du succès des autres – comme Tyler (Herro) qui devient All-Star, Duncan (Robinson) qui a ses moments, Terry (Rozier) qui a ses moments, à un moment donné ça va être ton tour. »

« Je suis vraiment heureux pour Bam. Il a obtenu un tir propre, il a été dans sa zone et a été capable de s’élever. Voir le ballon en l’air et voir le chrono défiler, ça doit être une super sensation pour lui. Il a travaillé sur ce tir avec tellement de zèle l’année dernière et cet été. Dans nos sessions de tirs, cela ressemble beaucoup à ce que vous avez vu là. Il a une clarté d’esprit maintenant, c’est quelque chose de puissant », félicite de son côté son coach Erik Spoelstra.

Selon ce dernier, malgré le retrait statistique de son joueur, c’est la confirmation de la saison. « Bam est pur et régulier toute la saison…. Il se passe tellement de choses cette saison, mais c’est un roc de stabilité pour nous. Il joue les gros bras, et ce soir, il a défendu du poste 1 au 5. Il a pris Castle dès le départ, il a pris des rebonds… Je suis surpris qu’il ne termine pas en triple-double. On avait l’impression qu’il avait le nombre en passes décisives. Il a été très efficace quand on le servait au poste ou à 45° », poursuit le coach.

Effectivement, son joueur a échoué à une passe du triple-double avec 30 points (13/21 aux tirs), 13 rebonds et 9 passes.

Bam Adebayo Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 MIA 69 20 51.2 0.0 72.1 1.7 3.8 5.5 1.5 2.0 0.5 1.0 0.6 6.9 2018-19 MIA 82 23 57.6 20.0 73.5 2.0 5.3 7.3 2.2 2.5 0.9 1.5 0.8 8.9 2019-20 MIA 72 34 55.7 14.3 69.1 2.4 7.8 10.2 5.1 2.5 1.1 2.8 1.3 15.9 2020-21 MIA 64 34 57.0 25.0 79.9 2.2 6.7 9.0 5.4 2.3 1.2 2.6 1.0 18.7 2021-22 MIA 56 33 55.7 0.0 75.3 2.4 7.6 10.1 3.4 3.1 1.4 2.6 0.8 19.1 2022-23 MIA 75 35 54.0 8.3 80.6 2.5 6.7 9.2 3.2 2.8 1.2 2.5 0.8 20.4 2023-24 MIA 71 34 52.1 35.7 75.5 2.2 8.1 10.4 3.9 2.2 1.1 2.3 0.9 19.3 2024-25 MIA 45 34 46.1 28.2 73.0 2.4 7.5 9.9 4.5 2.2 1.3 2.2 0.8 15.9 Total 534 30 53.9 25.2 75.3 2.2 6.6 8.8 3.6 2.4 1.1 2.2 0.9 15.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.