Au tour de Josh Okogie d’être touché par la poisse des Hornets

Sept petits matchs, c’est le temps qu’aura eu Josh Okogie pour se montrer suite à son transfert de Phoenix à Charlotte avant de se blesser. La frustration est d’autant plus grande dans les rangs des Hornets au regard de ce qu’a apporté l’arrière depuis son premier match. Notamment avec de belles sorties face à Portland (16 points, 10 rebonds) et aux Lakers (19 points).

Touché à l’arrière de la cuisse gauche ce week-end face aux Clippers, le joueur sera indisponible au moins trois semaines. Pour les Hornets, c’est un énième coup dur alors que LaMelo Ball s’est également blessé à la cheville il y a une semaine face aux Lakers et qu’Okogie avait été… la seule bonne nouvelle des dernières semaines.

Une recrue inattendue qui a séduit

Pour rappel, Tre Mann (dos) n’a plus joué depuis le 21 novembre et Brandon Miller (poignet) et Grant Williams (genou), deux titulaires en puissance de Charles Lee, sont d’ores et déjà forfait pour le reste de la saison. Pour Josh Okogie, on ne le reverra pas avant le All-Star Break dans le meilleur des cas.

« C’est malheureux pour Josh », a regretté Charles Lee. « Je crois qu’on a tous vu et senti son impact très rapidement depuis son arrivée. Jeff Peterson (président des Hornets) et son équipe ont fait un super boulot en identifiant le bon élément, sportivement et humainement, pour faire partie du groupe. Et c’est clair qu’il colle parfaitement. C’est malheureux pour lui. Je sais que mon équipe va continuer d’avoir la même mentalité pour le suppléer. Pour Josh, on verra ce qui se passera pour les trois semaines à venir. Mais il incarne tellement de bonnes choses. Je sais qu’il va attaquer le plan de rééducation avec beaucoup d’agressivité. Et on verra où il en sera dans trois semaines ».

Entre blessures et défaites, les Hornets enchaînent les saisons galère à un rythme effréné depuis la Draft de LaMelo Ball en 2020. Alors que son équipe pourrait être tentée d’abandonner face à un tel acharnement, Charles Lee essaie de faire de son mieux pour maintenir une attitude positive et essayer de tirer son groupe vers le haut, même si sa mission ne doit pas être facile au quotidien, comme ça l’a encore été cette nuit avec une défaite 107-104 face à Denver à la maison alors que son équipe menait 104-100 à 50 secondes de la fin.

« Je dirais qu’il ne faut pas se dire : »Quel malheur, pourquoi ça nous arrive à nous ? ». Je pense que c’est plutôt : « Qu’est-ce que nous pouvons apprendre de cette situation ? ». Et on en apprend des tonnes de notre groupe et sur meilleure attitude à avoir pour essayer de prévenir certaines de ces blessures qui se produisent. Malheureusement, certaines font juste partie du jeu. C’est hors de notre contrôle », a ajouté le coach de Charlotte.



Difficile de trouver de la motivation dans ce contexte alors que la saison est encore pliée dès début février. Peut-être aller chercher un meilleur bilan que la saison dernière ? Il faudrait aller chercher neuf victoires sur les 36 derniers matchs de la saison pour faire au moins aussi bien (21 victoires).

Josh Okogie Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 MIN 74 24 38.6 27.9 72.8 0.6 2.4 2.9 1.2 2.2 1.2 0.9 0.4 7.7 2019-20 MIN 62 25 42.7 26.6 79.6 1.4 2.9 4.3 1.6 2.2 1.1 1.4 0.4 8.6 2020-21 MIN 59 20 40.2 26.9 76.9 1.1 1.6 2.6 1.1 2.1 0.9 0.7 0.5 5.4 2021-22 MIN 49 11 40.4 29.8 68.6 0.6 0.8 1.4 0.5 1.1 0.5 0.5 0.2 2.7 2022-23 PHX 72 19 39.1 33.5 72.4 1.5 2.0 3.5 1.5 1.6 0.8 0.9 0.5 7.3 2023-24 PHX 60 16 41.7 30.9 74.5 1.2 1.3 2.6 1.1 1.1 0.8 0.6 0.4 4.6 2024-25 * All Teams 32 16 47.3 38.5 72.5 1.3 1.7 3.0 0.8 1.2 1.2 0.8 0.5 6.9 2024-25 * PHX 25 14 49.1 38.1 68.8 1.3 1.6 2.9 0.6 1.1 0.8 0.6 0.4 6.0 2024-25 * CHA 7 21 43.4 39.1 78.9 1.3 2.1 3.4 1.4 1.6 2.7 1.3 0.7 10.0 Total 408 19 40.8 30.0 74.7 1.1 1.9 3.0 1.2 1.7 0.9 0.8 0.4 6.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.