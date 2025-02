Avec son gros match et son « buzzer beater » face aux Spurs, Bam Adebayo aurait fait un MVP de la nuit tout à fait acceptable. Le problème pour le pivot du Heat, c’est que Nikola Jokic jouait également…

Et si le triple MVP n’a pas inscrit de « buzzer beater », il a été monumental dans le « money time » pour permettre à Denver d’éviter le piège des Hornets, qui avaient pris le contrôle de la rencontre dans la dernière minute.

Alors que Miles Bridges ciblait Jamal Murray défensivement, Charlotte était ainsi passé à +4 (104-100) à 51 secondes de la fin. Et après avoir porté son équipe à bout de bras toute la soirée, pour un 22e « triple-double » cette saison (28 points, 17 passes et 13 rebonds), Nikola Jokic est allé chercher des points sous le cercle pour recoller.

Un rebond offensif sur son propre raté pour gratter un 2+1, un rebond défensif qui se transforme en deux lancers-francs suite à une faute de Josh Green, et voilà le « Joker » qui replaçait son équipe en tête.

« Il n’y a pas de matchs faciles pour nous mais bon, c’est peut-être une bonne chose. Quand les playoffs arriveront, on sera préparé pour tout ça… »

Il pouvait ensuite lancer Jamal Murray en contre-attaque pour valider ce succès très compliqué, et ainsi finir ce « road trip » compliqué (deux victoires – trois défaites) sur une note positive.

« Bien sûr (qu’il y avait de la panique) mais il semble qu’on aime bien ce genre de scénarios intéressants, ces « thrillers »… On avait le contrôle du match la majorité du temps puis on l’a perdu dans les dernières minutes, mais on a trouvé un moyen de gagner » résume le leader des Nuggets. « Mais bon, on finit sur un 7-0, on fait les stops qu’il faut et Jamal finit sur cette contre-attaque. C’est la défense sur la fin qui nous a permis de l’emporter. »

Cahin-caha, Denver (30 victoires – 19 défaites) reste donc accroché à sa place dans le Top 4 de l’Ouest.

Nikola Jokic Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 DEN 80 22 51.2 33.3 81.1 2.3 4.7 7.0 2.4 2.6 1.0 1.3 0.6 9.9 2016-17 DEN 73 28 57.8 32.4 82.5 2.9 6.9 9.8 4.9 2.9 0.8 2.3 0.8 16.7 2017-18 DEN 75 33 49.9 39.6 85.0 2.6 8.1 10.7 6.1 2.8 1.2 2.8 0.8 18.5 2018-19 DEN 80 31 51.1 30.7 82.1 2.9 8.0 10.8 7.2 2.9 1.4 3.1 0.7 20.1 2019-20 DEN 73 32 52.8 31.4 81.7 2.3 7.5 9.7 7.0 3.0 1.2 3.1 0.6 19.9 2020-21 ★ DEN 72 35 56.6 38.8 86.8 2.8 8.0 10.8 8.3 2.7 1.3 3.1 0.7 26.4 2021-22 ★ DEN 74 34 58.3 33.7 81.0 2.8 11.0 13.8 7.9 2.6 1.5 3.8 0.9 27.1 2022-23 DEN 69 34 63.2 38.3 82.2 2.4 9.4 11.8 9.8 2.5 1.3 3.6 0.7 24.5 2023-24 ★ DEN 79 35 58.3 35.9 81.7 2.8 9.5 12.4 9.0 2.5 1.4 3.0 0.9 26.4 2024-25 DEN 42 36 57.0 47.5 81.3 3.2 9.6 12.8 10.1 2.1 1.8 3.2 0.6 29.6 Total 717 32 55.8 36.0 82.6 2.7 8.2 10.9 7.1 2.7 1.3 2.9 0.7 21.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.