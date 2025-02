Pascal Siakam et les Pacers s’extirpent du piège des Hawks

Minnesota et Houston en ont fait l’expérience en début de semaine, se dépêtrer d’Atlanta n’est pas une tâche si aisée ! À leur tour, les Pacers en ont fait l’expérience cette nuit. Face à des Hawks du genre coriace, les hommes de Rick Carlisle ont dû faire briller leur collectif avec 7 joueurs à 13 points et plus, mais ça a bien failli ne pas suffire, notamment face à un Trae Young encore déchaîné (34 points, 17 passes décisives).

Indiana a pourtant réalisé la meilleure entame possible avec un 12-0 retentissant puis un 9-1 durant lequel les locaux ont pu faire l’étalage de leur adresse extérieure avec Andrew Nembhard, Tyrese Haliburton par deux fois, Aaron Nesmith et Myles Turner pour se relayer derrière l’arc et porter la marque à 28-15. Ben Sheppard et Obi Toppin se sont joints à la fête et ce dernier a alors fait passer l’écart à +18 dès l’entrée du deuxième quart-temps (42-24) !

Mais contre toute attente, Atlanta a réussi à revenir dans la foulée, s’en remettant à son tour à l’adresse de Garrison Matthews et Vit Krejci à 3-points.

Garrison Matthews a ensuite pris part à un 10-0 avec trois lancers et un nouveau 3-points avant de voir Onyeka Okongwu boucler la série d’un dunk sur un service d’un Trae Young encore jusque là (63-62).

Sous pression jusqu’au bout

À la pause, le match était en tout cas relancé (68-64), et Indiana n’a pas réussi à s’éviter quelques sueurs froides sur la fin. Revigoré, Trae Young a été dans tous les bons coups se retrouvant impliqué à la passe (pour faire briller Zaccharie Risacher, Dominick Barlow et Onyeka Okongwu) ou au scoring sur 21 des 23 premiers points de son équipe après la pause ! Sous son impulsion, les Hawks ont repris du poil de la bête, passant brièvement à +6 (80-86) jusqu’à ce que Myles Turner ne remette de l’ordre dans la maison avec un gros dunk, suivi ensuite par un Obi Toppin révolté, auteur de 9 points dont un dunk à un son tour pour replacer les siens en tête à 12 minutes du terme (99-95).

La tension montait au fil des minutes alors que les Hawks refusaient d’abdiquer. Zaccharie Risacher a montré la voie avec deux paniers à 3-points et un lay-up avant d’être imité par Trae Young, dont les deux paniers à 3-points ont placé Indiana en position délicate. Le salut des Pacers est alors venu d’Andrew Nembhard avec un 2+1 tout en finesse, puis de Pascal Siakam qui a joué juste dans le « money-time ».

Le Camerounais a enchaîné un 3-points avec une passe décisive pour le 3-points d’Aaron Nesmith avant de finir près du cercle en isolation pour replacer les siens à +5 (127-122). Un passage décisif car même si Trae Young a mis un ultime 3-points sur la tête d’Aaron Nesmith, ce sont bien les Pacers qui ont arraché la victoire, non sans mal, 132-127.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Pascal Siakam, l’homme du « money-time ». Un revers face à Atlanta aurait fait tache pour les Pacers qui sont sur une super dynamique avec 11 victoires sur leurs 13 derniers matchs. Si Indiana a pu poursuivre sa série, c’est en grande partie grâce au finish de patron de son intérieur. Alors qu’il n’avait pas mis un 3-points de la soirée, l’ancien Raptor n’a pas tremblé alors que le score affichait 119-119. Plutôt que de forcer face à la prise à deux des Hawks sur l’action suivante, Pascal Siakam a habilement su trouver Aaron Nesmith dans le corner pour punir Atlanta d’un nouveau 3-points. Son festival ne s’est pas arrêté là puisqu’il a réussi à aller chercher deux points de plus, aux forceps, pour mettre son équipe à l’abri pour de bon.

– Zaccharie Risacher pas loin du coup parfait. Dans la lignée de son match précédent, le Français a livré une bonne prestation sur le parquet des Pacers, avec de la justesse et de l’adresse. L’absence de Jalen Johnson continue de lui donner plus de responsabilités, et il a bien failli en profiter dans le « money-time ». À 127-122, Trae Young lui a fait confiance en toute fin de possession pour lui donner l’opportunité de réduire l’écart d’un tir à 3-points. Le Français a réussi sa tentative, finalement refusée pour quelques dixièmes de seconde. Trois points qui auraient pu changer le cours de la dernière minute.

– Le grand huit pour Atlanta… Mais à l’envers ! Avec ce 15e revers de la saison à l’extérieur, les Hawks en sont en effet à huit revers de suite et n’ont plus qu’une victoire d’avance sur Chicago, 10e à l’Est. Réaction attendue à Detroit demain soir avant la réception de Milwaukee et San Antonio.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.