Pour Lonzo Ball, l’absence de son frère au All-Star Game soulève des questions

Comme chaque année, les absents du All-Star Game font (presque) plus parler que les présents. Mais le cas LaMelo Ball est particulier car le meneur des Hornets est le premier joueur de l’histoire à dominer sa catégorie de votes chez les fans… sans finalement intégrer l’effectif final pour le match des étoiles !

« Si vous regardez les shows sportifs, les équipes des gros marchés sont toujours celles dont on parle le plus » assure son frère, Lonzo. « C’est ainsi. C’est la vie. Donc qu’il soit à Charlotte l’a un peu desservi au final. »

Certes, Charlotte fait partie des petits marchés de la NBA mais les joueurs choisis devant LaMelo Ball ne font pas partie des très gros marchés. Damian Lillard (Milwaukee), Cade Cunningham (Detroit), Darius Garland (Cleveland) ou Tyler Herro (Miami) jouent ainsi également dans des marchés moyens, voire plus petits que celui des Hornets…

Mais pour Lonzo Ball, l’absence de son frère au All-Star Game pose toutefois la question de l’importance accordée au vote des fans par la NBA. Peut-on simplement passer outre ?

« Un joueur si haut chez les fans qui n’intègre pas l’équipe, c’est incompréhensible. Ça donne vraiment l’impression que le vote des fans n’a pas d’importance »

« Ils doivent trouver un équilibre ou simplement enlever le vote (des fans) » continue-t-il. « Un joueur si haut chez les fans qui n’intègre pas l’équipe, c’est incompréhensible. Ça donne vraiment l’impression que le vote des fans n’a pas d’importance. »

Le vote des fans a pourtant toujours été à la base du All-Star Game. Sauf que pendant longtemps, les fans votaient dans les différentes salles, ou encore dans les cinémas, en remplissant des bulletins papier récupérés par la ligue. Les votes sur Internet puis sur les réseaux sociaux ont facilité les campagnes massives pour tel ou tel joueur.

La NBA a ainsi dû pondérer le vote des fans pour éviter les aberrations du style « Zaza Pachulia »… au point donc désormais de créer la possibilité que le vote des fans soit trop pondéré ?

En tout cas, pour Lonzo Ball, le vote du public prouve au moins à quel point le jeu de son frère enflamme les fans.

« Peu importe contre qui il joue, on sait qu’il va faire le spectacle. On sait qu’en allant le voir jouer, on va en avoir pour son argent. C’est aussi simple que ça. Il joue à un rythme fun. Il joue son propre style de basket et il joue ainsi depuis qu’il est petit. Ça n’est donc pas du tout une surprise que ça plaise aux gens ».

LaMelo Ball Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 CHA 51 29 43.6 35.2 75.8 1.2 4.7 5.9 6.1 2.7 1.6 2.8 0.4 15.7 2021-22 CHA 75 32 42.9 38.9 87.2 1.4 5.2 6.7 7.6 3.2 1.6 3.3 0.4 20.1 2022-23 CHA 36 35 41.1 37.6 83.6 1.2 5.2 6.4 8.4 3.3 1.3 3.6 0.3 23.3 2023-24 CHA 22 32 43.3 35.5 86.5 1.3 3.8 5.1 8.0 3.6 1.8 3.8 0.2 23.9 2024-25 CHA 31 33 41.9 33.7 82.0 1.0 4.3 5.3 7.3 3.5 1.4 3.7 0.3 28.2 Total 215 32 42.5 36.6 83.1 1.3 4.8 6.1 7.4 3.1 1.5 3.3 0.3 21.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.