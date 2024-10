Le maillot de Derrick Rose retiré par les Bulls dès janvier ?

Et si le maillot de Derrick Rose, floqué du numéro 1, était rapidement retiré par les Bulls, maintenant qu’il est à la retraite ? D’après The Athletic, la franchise prévoirait de le mettre à l’honneur le 4 janvier, au moment de la venue des Knicks au United Center. On parle même d’un week-end complet de festivités dans l’Illinois.

Un jour et un adversaire qui ne seraient évidemment pas choisis au hasard. Déjà, parce que New York est, comme Chicago, une équipe où « D-Rose » a volué (à deux reprises, et notamment quand il avait été transféré par les Bulls en 2016). Ensuite, car les Knicks sont entraînés par Tom Thibodeau, le coach iconique du MVP 2011 à Chicago puis New York, mais aussi Minnesota. Enfin, parce que la date du 4 janvier 2025 (lire 4/1/25) met en évidence les trois numéros de maillot du meneur aux Bulls (2009–16) et aux Knicks (2016–17 puis 2021–23).

Concernant « l’honneur » que recevrait Derrick Rose début 2025, on n’en sait pour le moment pas davantage, mais une cérémonie de retrait de maillot est une réelle possibilité. Il faut dire que l’enfant chéri de Chicago aura connu les plus belles heures de sa carrière avec cette franchise (19.7 points, 6.2 passes) au début de la dernière décennie.

Derrick Rose Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2008-09 CHI 81 37 47.5 22.2 78.8 1.2 2.7 3.9 6.3 1.5 0.8 2.5 0.2 16.8 2009-10 CHI 78 37 48.9 26.7 76.6 0.8 2.9 3.8 6.0 1.2 0.7 2.8 0.4 20.8 2010-11 ★ CHI 81 37 44.5 33.2 85.8 1.0 3.1 4.1 7.7 1.7 1.1 3.4 0.6 25.0 2011-12 CHI 39 35 43.5 31.2 81.2 0.7 2.7 3.4 7.9 1.3 0.9 3.1 0.7 21.9 2013-14 CHI 10 31 35.4 34.0 84.4 0.9 2.3 3.2 4.3 1.5 0.5 3.4 0.1 15.9 2014-15 CHI 51 30 40.5 28.0 81.3 0.7 2.5 3.2 4.9 1.2 0.7 3.2 0.3 17.7 2015-16 CHI 66 32 42.7 29.3 79.3 0.7 2.7 3.4 4.7 1.3 0.7 2.7 0.2 16.4 2016-17 NYK 64 33 47.1 21.7 87.4 1.0 2.8 3.8 4.4 1.3 0.7 2.3 0.3 18.0 2017-18 * All Teams 25 17 43.5 23.3 87.0 0.5 0.9 1.4 1.5 0.6 0.3 1.4 0.2 8.4 2017-18 * CLE 16 19 43.9 25.0 85.4 0.6 1.2 1.8 1.6 0.9 0.2 1.8 0.3 9.8 2017-18 * MIN 9 12 42.6 16.7 100.0 0.3 0.3 0.7 1.2 0.2 0.4 0.8 0.0 5.8 2018-19 MIN 51 27 48.2 37.0 85.6 0.7 2.1 2.8 4.3 1.1 0.6 1.6 0.2 18.0 2019-20 DET 50 26 49.0 30.6 87.1 0.5 1.9 2.4 5.6 1.0 0.8 2.5 0.3 18.1 2020-21 * All Teams 50 26 47.0 38.8 86.6 0.4 2.2 2.6 4.2 1.1 1.0 1.6 0.4 14.7 2020-21 * NYK 35 27 48.7 41.1 88.3 0.4 2.5 2.9 4.2 1.1 0.9 1.4 0.4 14.9 2020-21 * DET 15 23 42.9 33.3 84.0 0.4 1.5 1.9 4.2 1.1 1.2 1.9 0.3 14.2 2021-22 NYK 26 25 44.5 40.2 96.8 0.8 2.2 3.0 4.0 0.6 0.9 1.5 0.5 12.0 2022-23 NYK 27 13 38.4 30.2 91.7 0.3 1.2 1.5 1.7 0.7 0.3 0.8 0.2 5.6 2023-24 MEM 24 17 46.1 36.6 88.9 0.3 1.6 1.9 3.3 0.9 0.3 1.3 0.1 8.0 Total 723 31 45.6 31.6 83.1 0.8 2.5 3.2 5.2 1.2 0.7 2.4 0.3 17.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.