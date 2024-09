Un coloris (r)osé pour la GT Cut 3

Le rose est toujours autant à la mode pour les paires de basket et cette Nike Zoom GT Cut 3 va à son tour en profiter en présentant ce nouveau coloris « Hot Fuchsia » pour le moins « flashy ». La tige attire effectivement l’oeil puisque les parois latérales en gris sont ici complétées par des touches « fuchsia », entre le violet sur la languette et l’avant du pied et du rose vif pour orner le Swoosh présent sur l’empeigne et la languette.

La semelle reprend un dégradé des trois couleurs présentes sur la tige partant du gris pour aller jusqu’au rose-fuchsia.

Cette version « Hot Fuchsia » est sortie depuis ce week-end au prix de 190 dollars sur le sol nord américain. Une commercialisation en Europe pourrait intervenir dans les prochaines semaines.

Notre verdict sur la Nike Zoom GT Cut 3Destinées aux attaquants les plus virevoltants, les deux précédentes versions de la Nike GT Cut ont vu leur côte monter en flèche devant la GT Run et la Destinées aux attaquants les plus virevoltants, les deux précédentes versions de la Nike GT Cut ont vu leur côte monter en flèche devant la GT Run et la GT Jump . La Nike GT Cut 3 a su conserver cet héritage en restant sur ses qualités, en terme de dynamisme et de réactivité tout en parvenant à innover positivement avec cette mousse « Zoom X » du plus bel effet. Le compromis entre la légèreté des matériaux et leur faible durabilité, notamment au niveau du col, est en revanche à revoir. La coupe de la languette sera également à laisser à l’appréciation de chacun. Pour le reste, le modèle est une réussite, offrant un résultat optimal au niveau du confort, du dynamisme du rebond, de la qualité et de la sécurité des appuis ainsi que du maintien. La Nike GT Cut 3 préserve ainsi sa cote parmi les meilleures chaussures du marché pour les profils de joueurs extérieurs plutôt dynamiques. La paire vaut son prix (entre 160 et 200 euros) même s’il faudra en prendre le plus grand soin pour la préserver sur la durée.

(Via SneakerNews)