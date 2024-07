Début des Summer Leagues NBA avec la California Classic

À peine une semaine après le début de la « free agency », on rejoue aux Etats-Unis avec la première des ligues d’été, la California Classic Summer League. Elle se déroule à San Francisco et Sacramento du 6 au 10 juillet, et met aux prises huit équipes : le Heat, les Hornets, les Warriors, les Spurs, les Lakers, les Kings (avec deux équipes) et la Chine.

A Sacramento, on retrouvera les Spurs, les Hornets, l’équipe nationale chinoise et les Kings. Au Chase Center de San Francisco, il y aura les Lakers, le Heat, les Warriors et une deuxième équipe des Kings. Comme pour les matchs de la Summer League de Las Vegas, les quart-temps sont de 10 minutes et non 12.

Parmi les différents effectifs, on note les présences de sept Français avec Tidjane Salaün (Hornets), Armel Traoré et Mohamed Diarra (Lakers), Neal Sako (Heat), Lucas Dufeal et Yves Pons (Kings) et Sidy Cissoko (Spurs). A noter que Salaün est ménagé, et qu’il ne jouera pas avec les Hornets.

La grosse attraction du tournoi sera évidemment la présence de Bronny James du côté des Lakers. Rendez-vous au Chase Center samedi, à 22h30 heure française, et ce sera face à la 2e équipes des Kings, avec Yves Pons.

PROGRAMME DE LA CALIFORNIA CLASSIC SUMMER LEAGUE

Samedi 6 juillet

22h30 : Lakers – Kings (2)

00h30 : Heat – Warriors

02h30 : Spurs – Hornets

04h30 : Kings (1) – Chine

Dimanche 7 juillet

22h30 : Heat – Kings (2)

00h30 : Lakers – Warriors

02h30 : Chine – Hornets

04h30 : Kings (1) – Spurs

Mardi 9 juillet

02h00 : Spurs – Chine

04h00 : Kings (1) – Hornets

Mercredi 10 juillet

01h00 : Heat – Lakers

04h00 : Kings (2) – Warriors