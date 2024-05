Audience historique pour le Game 7 Nuggets – Wolves

Alors que TNT tremble à l’idée de perdre la NBA, les Wolves et les Nuggets lui ont offert la plus grosse audience de son histoire (pour un match du premier tour ou de la demi-finale de conférence) avec 7.5 millions de téléspectateurs pour 3.7% de parts de marché lors de la diffusion du Game 7 dimanche soir.

Selon SportsMediaWatch, ils étaient même 8.41 millions sur la chaîne câblée, si l’on ajoute tous ceux qui ont suivi le match via truTV, et c’est tout simplement un record. L’ancienne meilleure audience datait en effet de 2009 avec la 7e manche entre le Magic et les Cavaliers, avec 8.38 millions de téléspectateurs devant les écrans.

Au passage, TNT décroche la plus grosse audience de la saison pour une rencontre NBA, toutes chaînes confondues, c’est la 4e audience depuis 2012 pour des rencontres de premier tour et demi-finales de conférence. Les trois rencontres qui les devancent, datent tous de 2023, avec le Game 7 Warriors-Kings (9.84 millions), le Game 6 Warriors-Lakers (8.64 millions) et enfin le Game 7 Sixers-Celtics (8.44 millions).

Des playoffs moins regardés qu’en 2023

Avant la 7e manche entre les Nuggets et les Wolves, le Game 7 entre les Knicks et les Pacers n’avaient pas réalisé un gros carton sur ABC avec 6.45 millions de téléspectateurs, pour une part de marché de 3.4%. Soit des baisses de 11% en parts de marché, et de 24% en volume, par rapport à la manche décisive entre les Celtics et les Sixers en 2023.

Depuis le début des playoffs, et avant le début des finales de conférence, les rencontres affichent une moyenne de 3.77 millions de téléspectateurs. C’est 11% de moins que la saison passée. Mais cela reste le deuxième meilleur bilan sur les dix dernières années pour les séries des deux premiers tours de la postseason.