Le bon moment pour appeler le PJ

Avec 25.7 points de moyenne entre le Game 2 et le Game 4, PJ Washington était plus qu’un facteur X dans la prise de contrôle des Mavericks sur la série face au Thunder. Moins prolifique dans la cinquième manche, l’intérieur a été aussi très discret dans le Game 6, arrivant au dernier quart-temps sans aucun point inscrit !

La faute aux coups de sifflet rapides, qui le bloquent à 17 minutes après trois quart-temps. « J’ai choisi le bon moment. Il faut rester prêt, calme et ne pas laisser les problèmes de fautes vous sortir du match. Il faut rester dedans », réagit-il. En dernier acte, il sort donc du chapeau avec 9 points, dont deux shoots primés qui ont fait du bien à Dallas.

« Je pense qu’il attendait ce moment. Il a bien joué la plupart du temps pendant cette série, donc on avait confiance en lui. Il pouvait mettre des tirs importants », analyse Kyrie Irving. « Il n’avait pas de points puis il a mis des gros tirs et les lancers-francs », commente Jason Kidd.

Le geste juste pour manquer son lancer-franc

En effet, après un panier de Chet Holmgren qui donne un point d’avantage au Thunder à vingt secondes de la fin, il veut frapper derrière l’arc. Il feinte Shai Gilgeous-Alexander et obtient une faute, donc trois lancers-francs. Il inscrit le premier, puis le second et Dallas passe ainsi devant. Il reste alors 2.5 secondes et le Thunder n’a plus de temps mort…

« Ça ne compte pas comme une action réussie, mais le fait de manquer correctement le lancer-franc, c’était important », souligne le coach des Mavericks. « Parfois, on manque le lancer-franc en touchant seulement le panneau et il y a remise en jeu. On ne voulait pas les laisser se mettre en place. »

PJ Washington réalise le bon geste. Chet Holmgren prend le rebond et sert Jalen Williams, mais ce dernier est à vingt mètres du panier quand il dégaine. C’est raté et les Mavericks filent en finale de conférence. « C’est un rêve devenu réalité. Ça fait du bien. J’ai mis des lancers-francs décisifs », se réjouit-il.

P.J. Washington Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 CHA 58 30 45.5 37.4 64.7 1.0 4.5 5.5 2.1 2.7 0.9 1.6 0.8 12.2 2020-21 CHA 64 31 44.0 38.6 74.5 1.5 5.1 6.5 2.5 2.7 1.1 2.0 1.2 12.9 2021-22 CHA 65 27 47.0 36.5 71.6 1.3 3.9 5.2 2.3 2.3 0.9 1.3 0.9 10.3 2022-23 CHA 73 33 44.4 34.8 73.0 1.0 3.9 4.9 2.4 2.6 0.9 1.5 1.1 15.7 2023-24 * All Teams 73 30 43.6 32.0 68.3 1.2 4.5 5.6 1.9 2.3 1.0 1.3 0.8 12.9 2023-24 * CHA 44 29 44.6 32.4 71.3 1.2 4.1 5.3 2.2 2.6 0.9 1.5 0.7 13.6 2023-24 * DAL 29 32 42.1 31.4 62.7 1.1 5.1 6.2 1.5 2.0 1.2 1.0 0.9 11.7 Total 333 30 44.7 35.4 70.5 1.2 4.4 5.5 2.2 2.5 1.0 1.5 1.0 12.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.