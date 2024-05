Avec leur mental d’acier, les Mavericks ont l’art de rebondir

Si on met de côté les deux derniers matches de la saison régulière, où Jason Kidd avait abondamment fait tourner, les Mavericks n’ont plus perdu deux matches de suite depuis les premiers jours du mois de mars. Ce n’est pas anodin, encore moins en playoffs.

Les Texans ont en effet perdu quatre rencontres depuis un mois, mais jamais deux d’affilée. Face aux Clippers, puis contre le Thunder, ils ont su trouver les ressources pour réagir. Comment expliquer cette faculté à rebondir ?

« J’attribue cela à l’environnement de l’équipe, du sommet de la hiérarchie avec notre président, nos propriétaires, jusqu’à la culture installée par les joueurs », répond Kyrie Irving. « Le coaching staff avec Jason Kidd dirige les joueurs et chacun a un rôle précis et fait de son mieux. On a la sensation d’être dans les tranchées ensemble, d’être dans le dur ensemble. Et quand on réagit comme ça, qu’on est honnête entre nous, alors on fait du chemin. »

Se préparer à la réponse du Thunder

Un chemin qui les mène à une victoire de la finale de conférence, après le succès dans le Game 5 à Oklahoma City. Le meneur de jeu l’affirme : les défaites et les erreurs rapprochent les Mavericks, et ne les divisent pas.

« C’est important de savoir faire la différence entre le moment où on est bien connecté et ceux où on est divisé, quand les choses prennent une direction différente et qu’on n’est pas présent les uns pour les autres », poursuit l’ancien des Cavaliers, des Celtics et des Nets. « On sait faire la différence et, dans ce match, on a montré qu’on pouvait répondre à des défaites compliquées. »

Jason Kidd l’a souligné, le Game 5 ressemblait beaucoup au match précédent. Et contrairement au dernier scénario, où Shai Gilgeous-Alexander avait renversé Dallas, cette fois, les Texans ont tenu.

« C’est notre mentalité. On sait qu’on a laissé filer le dernier match à domicile », commence Luka Doncic. « Bien sûr qu’il y a eu des petits changements ici et là, mais au fond, il s’agit pour nous d’être les agresseurs, d’avoir les rebonds offensifs, de jouer ensemble, de s’amuser », liste Dereck Lively II.

Avec un retour à Dallas pour le Game 6, les Mavericks ont une balle de match et il va falloir gagner un deuxième match de suite, face aux ajustements du Thunder. « Il faut fêter cette victoire car on a été à Oklahoma City et on a gagné. C’est la meilleure équipe de la conférence Ouest et ils jouent très bien. Ils seront bien préparés pour la sixième manche. C’est une des séries les plus dures à laquelle j’ai participé », assure Kyrie Irving.