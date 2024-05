Le MVP de la nuit | Luka Doncic s’est amusé avec les Clippers

C’était le joueur le plus incertain et le plus diminué parmi le « Fab Four » qui avait animé la fin du Game 4, et pourtant, c’est lui qui a survolé les débats ! Dans la victoire écrasante des Mavericks à Los Angeles, Luka Doncic a fait du Luka Doncic avec 35 points, 10 passes et 7 rebonds. C’est son premier match de la série au-dessus des 50% aux tirs (14 sur 26), et c’est le premier match où il a imposé son basket.

Dès le premier quart-temps, terminé avec 12 points et 6 passes, le Slovène a donné le ton. Qu’il s’agisse d’enfoncer son défenseur pour trouver ses spots, ou mettre en avant ses coéquipiers, Luka Doncic a décortiqué la défense des Clippers. Un vrai travail de sape qui va porter ses fruits au début de la deuxième mi-temps. La digue des Clippers cède, et Luka Doncic régale.

« J’avais décidé de jouer plus vite » explique-t-il en bord de terrain. « Il faut que je joue plus vite, que je sois plus agressif pour aller dans la raquette. »

Les Clippers ont tout tenté…

Un écran haut de Daniel Gafford ou Dereck Lively II et il peut ensuite arriver au coeur de la défense. Là, il regarde ce que fait la défense. Si ça monte sur lui, il envoie au alley-oop ou sert dans les coins ses shooteurs. Si ça ne monte pas, il va au bout. C’est basique, et pourtant les Clippers ne vont jamais trouver la parade ! Et quand Norman Powell le colle à 10 mètres, Luka Doncic lui plante un 3-points sur une jambe. Ecoeurant…

À l’arrivée, une victoire de 30 points pour infliger aux Clippers la plus lourde défaite de leur histoire en playoffs. « On a coutume de dire qu’une victoire de 1 ou 50 points, c’est pareil, mais ça reste une belle victoire » conclut-il. « Mais il en reste encore une à aller chercher. Il faut une victoire de plus. On n’a encore rien fait… »

Luka Doncic sait plus que quiconque qu’il faut une quatrième victoire pour valider l’ensemble, puisqu’il a été éliminé deux fois par les Clippers en playoffs. En 2021, il avait d’ailleurs déjà pris le Game 5 à Los Angeles pour s’offrir deux balles de match. Mais les Clippers avaient remporté les deux dernières rencontres de la série.