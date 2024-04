Après Alexandre Sarr et Zaccharie Risacher, Melvin Ajinça s’inscrit à la Draft 2024

Comme Alexandre Sarr et Zaccharie Risacher il y a quelques jours, Melvin Ajinça vient de s’inscrire à la Draft 2024, comme l’annonce son agent, Bouna Ndiaye, à ESPN.

Meilleur marqueur de l’Equipe de France U19 lors de la dernière Coupe du monde, conclue par une médaille d’argent, avec 19.3 points par match, l’arrière/ailier de Saint-Quentin est globalement annoncé au deuxième tour.

C’est qu’il a récemment été ralenti par des blessures, qui l’ont privé de plus d’un mois et demi de compétition en Betclic Elite. Néanmoins, avec ses 19 points et 9 rebonds face à Dijon, on a retrouvé le cousin d’Alexis tel qu’on le connaissait, avec des qualités athlétiques et une agressivité impressionnantes, en plus d’une capacité à sanctionner derrière la ligne à 3-points. Son profil de « 3&D » a de quoi séduire des équipes NBA.

Il devient en tout cas le 10e Français à s’inscrire à la Draft 2024, après Noah Penda, Adama Bal, Armel Traoré, Alexandre Sarr, Pacôme Dadiet, Yacine Toumi, Zaccharie Risacher, Ilias Kamardine et Mohamed Diawara.

D’autres noms devraient encore arriver, comme celui de Tidjane Salaün, d’ici les trois prochains jours, puisqu’on approche de la date limite pour les inscriptions à la Draft 2024.