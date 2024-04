Le frère de Tyrese Haliburton victime d’une insulte raciste dans les tribunes de Milwaukee ?

Originaire du Wisconsin, Tyrese Haliburton vit des premiers playoffs en carrière assez particuliers. En difficulté individuellement pour le moment lors des deux premiers matchs (9 puis 12 points), le meneur des Pacers évolue presque à la maison à Milwaukee. Mais ce contexte assez spécial a été entaché d’un incident impliquant son frère lors du Game 1, dans la salle des Bucks. Celui-ci aurait subi une insulte à caractère raciste comme l’a expliqué Tyrese Haliburton lui-même en conférence de presse.

« On a utilisé le « N-word » (nègre) contre mon petit frère l’autre jour dans les tribunes » a expliqué l’All-Star d’Indiana. « C’était important d’en parler, et en tant que famille, cela ne nous semblait pas normal. C’est important pour moi d’avoir ma famille à mes côtés en ce moment, et mon frère a bien géré cette situation. »

Des accusations niées, fin de l’incident pour les Bucks

L’incident a débuté alors que la famille de Tyrese Haliburton s’était trompée d’un rang dans les tribunes du Fiserv Forum dimanche, entraînant l’intervention du personnel de la salle des Bucks.

C’est à ce moment-là que le frère de Tyrese Haliburton affirme avoir été insulté. « La personne accusée a nié » a expliqué un représentant de la franchise de Milwaukee à ESPN. « Le groupe est remonté à ses bonnes places et aucun autre incident ne nous a été rapporté. »

Le public des Bucks s’est montré jusque-là frustré par les prestations de ses protégés. Les gradins ont commencé à se vider dès la moitié du quatrième quart-temps mardi lors de la défaite face aux Pacers. Au milieu des huées, Tyrese Haliburton note un changement de mentalité lors de ces deux premières rencontres de la série. « Durant la saison régulière, ce qui se disait de moi dans les tribunes était amical parce que je suis le gars du coin. Mais c’est un peu différent quand vous venez dans ce contexte de playoffs. »

Mass exodus of fans at Fiserv Forum as the Bucks go down 20. pic.twitter.com/LwQFgJanPN — Scott Grodsky (@ScottGrodsky) April 24, 2024

« On a eu des meilleurs publics durant la saison régulière que lors de ces deux matchs »

Alors que Thanasis Antetokounmpo avait appelé les fans à « créer une ambiance suffocante » dans son podcast, le Fiserv Forum peine à rugir. La station locale du média ABC rapporte que le prix à la revente des billets et la demande pour les deux premiers matchs ont été bien plus bas qu’à l’accoutumée. « Pas de Giannis, premier tour, un petit peu de ‘déjà-vu’ et les fans deviennent un peu gâtés » a expliqué John Lamoureaux, président de Ticket King, une plateforme locale de revente de billets.

« Je m’attends à ce que l’atmosphère soit dingue à Indiana, on a eu des meilleurs publics durant la saison régulière que lors de ces deux matchs » a ajouté un Tyrese Haliburton finalement chambreur.