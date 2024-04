Revanche attendue pour Tyrese Haliburton

Pris à la gorge par Damian Lillard et les Bucks en première période, les Pacers ont manqué leur Game 1 à Milwaukee. Et personne n’a autant symbolisé ce rendez-vous raté que la star d’Indiana, Tyrese Haliburton.

Le All-Star a seulement compilé 9 points et 8 passes décisives, avec trois ballons perdus, dans cette rencontre. On est loin de ses moyennes de 20.1 points et 10.9 passes pendant la saison régulière…

« Leur préparation contre moi était bonne, mais je me suis surtout tiré des balles dans le pied », estime le meneur de jeu. « Ils possèdent une bonne équipe, qui défend bien, mais c’est évident que, la plupart du temps, c’était de ma faute. Je serai meilleur mardi. »

« C’est clair », ajoute ensuite Tyrese Haliburton quand on lui demande s’il doit être plus agressif. « J’ai seulement besoin d’être meilleur. J’ai fait un mauvais match, bravo à eux. Mais je peux faire mieux. » Jae Crowder prévient d’ailleurs que son adversaire « sera très, très agressif pour le Game 2 ».



Le gêner pour courir et passer

En plus d’un manque d’expérience logique – c’était son premier match de playoffs – le leader d’Indiana a été, là aussi très logiquement, ciblé par la défense de Doc Rivers. Il est la rampe de lancement d’Indiana et le contenir, c’est donc enrayer la machine des Pacers.

« Je trouve que Pat Beverley et Malik Beasley ont été particulièrement bons pour le couper du jeu. C’était une bonne chose de le presser dès les remises en jeu et de ne pas les laisser courir en remontant le terrain », explique Doc Rivers.

Autre point où les Bucks ont été attentifs précise le coach de Milwaukee : les passes en mouvement de Tyrese Haliburton. Deux ballons perdus par le meneur de jeu (volés par les Bucks) le furent sur ce style d’action où il saute et tente de trouver un coéquipier.

« On a parlé de ça toute la semaine, du temps de suspension en l’air. S’il fait une passe lobée, même si on ne l’intercepte pas, alors on a le temps pour couvrir en défense », analyse Doc Rivers. « S’il fait des passes laser comme LeBron James ou Magic Johnson, on ne peut rien faire. Les joueurs ont été bons pour lever les mains, pour le forcer à faire des passes en hauteur. »

Tyrese Haliburton Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 SAC 58 30 47.2 40.9 85.7 0.7 2.3 3.0 5.3 1.4 1.3 1.6 0.5 13.0 2021-22 * All Teams 77 35 47.3 41.4 84.2 0.8 3.3 4.0 8.2 1.6 1.7 2.6 0.6 15.3 2021-22 * SAC 51 34 45.7 41.3 83.7 0.8 3.1 3.9 7.4 1.4 1.7 2.3 0.7 14.3 2021-22 * IND 26 36 50.2 41.6 84.9 0.9 3.5 4.3 9.6 1.9 1.9 3.2 0.6 17.5 2022-23 IND 56 34 49.0 40.0 87.1 0.6 3.1 3.7 10.5 1.2 1.6 2.5 0.5 20.7 2023-24 IND 69 32 47.7 36.4 85.5 0.5 3.4 3.9 10.9 1.1 1.2 2.3 0.7 20.1 Total 260 33 47.8 39.3 85.6 0.7 3.1 3.7 8.8 1.3 1.5 2.3 0.6 17.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.