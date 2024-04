Jaden McDaniels s’est largement fait pardonner

C’était passé un peu inaperçu mais la saison passée, les Wolves étaient privés de deux joueurs majeurs lors du premier tour face aux Nuggets : Jaden McDaniels et Naz Reid. Le premier s’était fracturé la main bêtement en frappant un mur le soir de l’altercation entre Rudy Gobert et Kyle Anderson.

Depuis, tout le monde s’est rabiboché et a quitté l’infirmerie, et les Wolves ont fait un grand pas vers la qualification en s’imposant dans la deuxième manche face aux Suns. Anthony Edwards et Karl-Anthony Towns discrets en attaque, ce sont les seconds couteaux qui ont brillé, à l’image de Mike Conley (18 points) et surtout Jaden McDaniels (25 points).

« L’année dernière, je n’avais pas joué et j’étais impatient de jouer le premier match et le suivant », explique l’ailier, que les Wolves avaient prolongé pour 136 millions de dollars sur cinq ans ! « Le fait d’être dans cet environnement et de participer aux playoffs me donne l’impression de réaliser un rêve. C’est comme si un rêve devenait réalité pour moi. Je déteste manquer ça. »

Début d’embrouille avec Devin Booker

Remarquable en défense sur Kevin Durant, l’ailier des Wolves a tout simplement signé son meilleur match en carrière en playoffs, à 10 sur 17 aux tirs, dont 2 sur 4 à 3-points, mais aussi 8 rebonds et 3 passes. « C’est clair que c’en est pas loin » répond-il lorsqu’on lui demande si c’est son meilleur match en carrière ». « Inscrire 25 points dans un match de playoffs, on peut difficilement demander plus. »

« Energizer » des Wolves en seconde quart-temps, Jaden McDaniels s’est distingué aussi par un début d’embrouille avec Devin Booker en fin de première mi-temps, au point de récolter une faute technique. Mais c’est aussi lui, en dernier quart-temps, qui va porter le coup de grâce avec son 3-points qui donnera 19 points d’avance à quatre minutes de la sirène.

« Il se donne à fond sur chaque action, et parfois, nous devons lui rappeler que le jeu ne se résume pas à 100 duels » expliquait Chris Finch avant la rencontre. « C’est comme ça qu’il l’aborde. Il veut gagner chaque duel. On voit à quel point ça l’agace lorsque quelqu’un prend le meilleur sur lui. Bien sûr, il a appris de plus en plus de choses sur ces gars et leurs habitudes. Il n’abandonne même pas sur une action. Il a tout ce qu’on attend d’un premier défenseur ».

Anthony Edwards il y a un an : « Ils ont KD, mais on a Jaden McDaniels »

Des qualités que lui reconnaît aussi Frank Vogel. « Il est incroyable par son envergure, ses qualités athlétiques, sa vitesse… C’est un très grand défenseur, et il faut l’attaquer au bon moment… » Même compliment chez Kevin Durant, limité à 6 sur 15 aux tirs : « Quand il est débordé, il est capable de revenir grâce à son envergure. »

À l’arrivée, une prestation remarquable, et tout le monde a en tête la réflexion d’Anthony Edwards lorsque les Suns avaient récupéré Kevin Durant. « Ils ont KD, mais on a Jaden McDaniels » avait lancé la star des Wolves. « Ant savait de quoi il parlait » sourit le facteur X de la soirée.

Jaden McDaniels Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 MIN 63 24 44.7 36.4 60.0 0.8 2.9 3.7 1.1 2.7 0.6 0.8 1.0 6.8 2021-22 MIN 70 26 46.0 31.7 80.3 1.1 3.1 4.2 1.1 3.2 0.7 1.1 0.8 9.2 2022-23 MIN 79 31 51.7 39.8 73.6 1.2 2.7 3.9 1.9 3.4 0.9 1.4 1.0 12.1 2023-24 MIN 72 29 48.9 33.7 72.2 0.8 2.3 3.1 1.4 3.0 0.9 1.2 0.6 10.5 Total 284 28 48.4 35.4 72.9 1.0 2.8 3.7 1.4 3.1 0.8 1.1 0.8 9.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.