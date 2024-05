Les Nuggets collent une grosse fessée aux Wolves

Si les Bucks ou les Grizzlies sont déjà sous pression, les Nuggets ont eux profité à plein de leur avantage du terrain en s’imposant dans les grandes largeurs face à Minnesota pour le match 1 (109-80). Porté par son duo de stars, Nikola Jokic (13 points, 14 rebonds, 6 passes) et Jamal Murray (24 points, 8 passes, 8 rebonds), Denver a délivré une démonstration de force pour confirmer son statut de n°1 à l’Ouest.

Denver a commencé pied au plancher avec un 3-points de Michael Porter Jr, un autre de Aaron Gordon et un dunk tout en puissance du même Gordon. Dans une Ball Arena toute vêtue de blanc, les Nuggets remportent le premier quart (26-23) mais Minnesota n’est pas loin grâce à Anthony Edwards puis Kyle Anderson.

Dans ce match des extrêmes, Denver commence à faire un écart en deuxième quart, avec une belle assise défensive mais aussi un jeu d’attaque simple et direct, toujours orchestré par Nikola Jokic à la relance. Devant au score à la mi-temps (55-44), les Nuggets se sont reposés sur leur force collective, avec cinq joueurs à 9 points ou plus, derrière Jokic déjà en double-double (13 points, 10 rebonds).

Le retour des vestiaires est particulièrement rude pour les visiteurs du Minnesota qui n’arrivent toujours pas à se lancer offensivement. Les Nuggets bétonnent toujours autant en défense pour provoquer des balles perdues, et ils jouent parfaitement le coup sur le jeu rapide. Après un 12-5 des Nuggets, l’écart commence à prendre des proportions inquiétantes : de +15 en début de troisième quart, plus gros écart du match, il grimpe à 25 unités et même 29 en fin de période (87-58) !

A part pour les deux fautes rapides de Jokic qui doit retourner s’asseoir sur le banc, le dernier quart permet une revue d’effectif assez large pour les deux coachs. Mais il permet aussi à Jamal Murray de faire monter son capital confiance. La messe était dite dès la fin du 3e quart, Denver s’impose dans les grandes largeurs à domicile (109-80).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Des Nuggets intraitables en défense. Quinzième meilleure défense au « Defensive Rating » de la NBA, Denver n’est pas forcément la franchise qui fait le plus peur de ce côté du terrain cette saison. Et pourtant, sur ce Game 1, les Nuggets ont été intraitables défensivement. Bien en place, ils ont parfaitement fermé l’accès à la peinture et ont forcé les Wolves à envoyer de loin, pour une réussite famélique (11/36 à 3-points).

– Les Wolves explosent en 3e quart. 32-14. C’est le score sans appel du troisième quart en faveur des locaux. Sans inspiration en attaque, et beaucoup trop permissifs en défense, les Wolves ont explosé en plein vol au retour des vestiaires. Tenus à 5/16 aux tirs dont 3/10 à 3-points, Minnesota n’a jamais trouvé de rythme en attaque, perdant également 7 ballons (pour 15 points aux Nuggets).

– Kyle Anderson impliqué dans une embrouille. Après avoir provoqué Rudy Gobert il y a une semaine, Kyle Anderson s’est fait remarquer cette nuit en se chauffant avec Christian Braun. Dans un 3e quart-temps à sens unique, son coup de coude inutile lui coûte une faute Flagrante 1.

TOPS/FLOPS

✅ Nikola Jokic. Déjà en double-double à la mi-temps, le double MVP des Nuggets a vécu un match somme toute très tranquille, plus souvent sur le banc qu’en action en deuxième mi-temps (il est revenu en jeu et a pris deux fautes rapides). Il finit avec 13 points, 14 rebonds, 6 passes et 6 fautes.

✅ Bruce Brown. L’energizer des Nuggets a encore rempli son contrat. Avec 11 de ses 14 points inscrits en première mi-temps, il a fourni l’étincelle qui a permis le premier écart en deuxième quart.

✅ Jamal Murray. L’archer canadien des Rocheuses a commencé timidement, à 0/4 en premier quart, mais au fur et à mesure de la partie, il a réglé la mire pour finir à 24 points, 8 passes et 8 rebonds, faisant le spectacle en dernier quart avec plusieurs numéros de soliste.

⛔ Karl-Anthony Towns. L’intérieur star des Wolves finit en double double à 11 points et 10 rebonds, mais que son match fut compliqué ! Face à Jokic, mais aussi Gordon voire Porter Jr, Karl-Anthony Towns a multiplié les tirs ratés avec un 5/15 des plus frustrants au final…

⛔ Mike Conley. Recruté à Minnesota pour aider la greffe Gobert, mais aussi pour apporter son expérience, le meneur a certes été utile en « play in », mais sur ce premier match de playoffs, le vétéran a été beaucoup trop discret. Il termine avec un petit 8 points, 3 passes et 5 tirs tentés seulement !

LA SUITE

Game 2, toujours à Denver, dans la nuit de mardi à mercredi.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.