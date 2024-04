Malik Monk s’exprime sur son avenir

Les Kings le savent : même avec la meilleure volonté du monde, conserver Malik Monk cet été sera compliqué. L’arrière est « free agent » et espère faire sauter la banque. La franchise de Sacramento ne pourra pas lui offrir beaucoup plus que 17 millions de dollars par saison.

Mais le joueur est-il prêt à faire des sacrifices ? Veut-il rester à Sacramento d’ailleurs ? Il a été interrogé lors de sa dernière conférence de presse. Lui qui est toujours plein d’énergie et le sourire aux lèvres est apparu bien plus grave devant les confrères.

Malik Monk a fait son travail

Une question a donné le ton, celle de son possible dernier match avec les Kings, avec la défaite en « play-in » face aux Pelicans. « Difficile à dire. C’est sans doute pour ça que je suis resté assis plus longtemps sur le banc. Doug Christie m’a aidé à rejoindre le vestiaire. C’était mi-figue mi-raisin », commente-t-il.

Sa fin de saison a été marquée par une blessure et finir sur le banc, en civil, est cruel pour Malik Monk. Surtout qu’il venait de réaliser sa meilleure campagne, avec 15.4 points et 5.1 passes de moyenne en sortie de banc. Finaliste pour le trophée de meilleur sixième homme, il peut jouer sa meilleure carte au moment de négocier le plus gros contrat de sa carrière.

« Il y a beaucoup d’émotions. La ville m’aime, je l’ai déjà dit, et je l’aime aussi », poursuit-il. « C’est important car je peux aller ailleurs et j’aurai beaucoup d’argent, mais aussi me retrouver dans une situation moins bonne. J’ai un excellent agent, qui va faire son travail. Le mien est terminé. J’ai fait ce qu’il y avait à faire et je pense que ça va bien se passer. »

Dans un monde idéal, il aimerait rester

En plus d’un plus gros salaire, l’ancien joker des Lakers aimerait aussi retrouver une place dans le cinq majeur. Même s’il est prêt à garder un rôle de sixième homme, pour le bien de sa nouvelle équipe, c’est bien le scénario qui semble le plus probable actuellement…

« C’est capital car ils n’avaient pas à m’accepter quand je suis arrivé ici, sauf De’Aaron Fox. Mais ils l’ont fait. C’était génial. Ils m’ont accueilli et désormais ils m’écoutent », rapporte le sixième homme. « J’ai franchi un cap en tant que leader car Fox n’est pas le plus bavard pour dire les choses aux gens. Il joue et domine sur le parquet. Chacun a sa manière d’être un leader et ils ont accepté que je sois un leader. »

La suite ? C’est l’intersaison qui apportera les réponses, mais quand on lui demande si, dans un monde idéal, il aimerait rester à Sacramento, Malik Monk glisse : « Absolument. »

Malik Monk Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 CHA 63 14 36.0 34.2 84.2 0.1 0.9 1.1 1.4 1.0 0.3 0.8 0.1 6.7 2018-19 CHA 73 17 38.7 33.0 88.2 0.2 1.7 1.9 1.6 1.5 0.5 1.2 0.3 9.0 2019-20 CHA 55 21 43.4 28.4 82.0 0.5 2.4 2.9 2.1 1.4 0.5 1.4 0.3 10.3 2020-21 CHA 42 21 43.4 40.1 81.9 0.3 2.1 2.4 2.1 1.1 0.5 1.3 0.1 11.7 2021-22 LAL 76 28 47.3 39.1 79.5 0.5 2.9 3.4 2.9 1.8 0.8 1.6 0.4 13.8 2022-23 SAC 77 22 44.8 35.9 88.9 0.4 2.2 2.6 3.9 1.6 0.6 1.9 0.3 13.5 2023-24 SAC 72 26 44.3 35.0 82.9 0.4 2.6 2.9 5.1 2.2 0.6 2.1 0.5 15.4 Total 458 22 43.3 35.5 84.4 0.4 2.1 2.5 2.8 1.5 0.6 1.5 0.3 11.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.