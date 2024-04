Les Mavericks sans réponse face à Ivica Zubac

Voyant Paul George prendre de vitesse Luka Doncic, Dereck Lively II, qui flottait dans la raquette, est venu en aide sur l’ailier des Clippers. Pris à deux, celui-ci a fait la bonne lecture pour servir Ivica Zubac, qui avait pris la position préférentielle sur Kyrie Irving, sous le cercle.

Bilan de l’opération : deux points avec la faute. Cette action du début de la rencontre entre les Californiens et les Texans illustre parfaitement la domination du pivot de Los Angeles. « C’était clairement le facteur X aujourd’hui. Aux rebonds, au ‘scoring’ aussi. On doit être plus physiques avec lui et faire mieux », juge Luka Doncic.

« Zubac a été énorme. Il a dominé le Game 1 au poste de pivot. Ils ont joué avec lui au poste et on n’a pas eu de réponse. On doit être meilleurs. On a parlé de Zubac et de sa capacité à marquer. Pour ce qui est des rebonds, on doit s’assurer d’être deux (pour le bloquer), mais au poste, on doit mieux faire pour le défendre », complète Jason Kidd.

Ce dernier pointe indirectement du doigt ses deux pivots, Daniel Gafford et Dereck Lively II, dont la production en cumulé (6 points à 2/7 aux tirs et 4 rebonds à eux deux) a été éclipsée par celle du natif de Bosnie-Herzégovine : 20 points (10/17 aux tirs) et 15 rebonds.

Daniel Gafford s’en veut

« Il a donné le premier coup et il n’y a pas eu d’ajustement. Au final, je dois faire mieux quand il s’agit de défendre sur lui au poste, en transition », regrette Daniel Gafford, qui a eu le malheur de prendre deux fautes personnelles après seulement trois minutes de jeu.

« Je ne suis pas venu ici (en étant prêt à) jouer, honnêtement. Je dois être capable de faire mieux dans les domaines où je réussissais tout au long de la saison régulière. Il faut que je vienne ici et que je joue un basket de playoffs », poursuit l’ancien joueur des Wizards, qui a tout de même eu un impact dans le troisième quart-temps.

En plus de rejeter une tentative de poster de Paul George, il a gêné à plusieurs reprises Ivica Zubac dans ses mouvements au poste. Le souci est que le pivot des Clippers, bien trouvé par Terance Mann, a plus d’une fois ramassé les miettes après les attaques de cercle ratées de ses coéquipiers.

Le problème défensif est donc collectif. Et l’idée est d’éviter qu’une nouvelle menace, au sein d’une équipe qui ne manque pas de ressources offensives, ne prenne la confiance. « Je me suis senti assez à l’aise au poste et que je pouvais poster à peu près tout le monde », affiche d’ailleurs Ivca Zubac, auteur de l’un de ses meilleurs matchs en carrière dans ce contexte.

Ivica Zubac Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 LAL 38 16 52.9 0.0 65.3 1.1 3.1 4.2 0.8 1.7 0.4 0.8 0.9 7.5 2017-18 LAL 43 10 50.0 0.0 76.5 1.1 1.8 2.9 0.6 1.1 0.2 0.6 0.4 3.7 2018-19 * All Teams 59 18 55.9 0.0 80.2 2.0 4.2 6.1 1.1 2.3 0.2 1.2 0.9 8.9 2018-19 * LAL 33 16 58.0 0.0 86.4 1.6 3.3 4.9 0.8 2.2 0.1 1.0 0.8 8.5 2018-19 * LAC 26 20 53.8 0.0 73.3 2.4 5.4 7.7 1.5 2.5 0.4 1.4 0.9 9.4 2019-20 LAC 72 18 61.1 0.0 74.7 2.8 4.8 7.6 1.1 2.3 0.2 0.9 0.9 8.3 2020-21 LAC 72 22 65.2 25.0 78.9 2.6 4.6 7.2 1.3 2.6 0.3 1.1 0.9 9.0 2021-22 LAC 76 24 62.6 0.0 72.7 2.9 5.6 8.5 1.6 2.7 0.5 1.5 1.0 10.3 2022-23 LAC 76 29 63.4 0.0 69.7 3.1 6.8 10.0 1.0 2.9 0.4 1.5 1.3 10.8 2023-24 LAC 68 26 64.9 0.0 72.3 2.9 6.3 9.2 1.4 2.7 0.3 1.2 1.2 11.7 Total 504 21 61.2 8.3 73.9 2.5 5.0 7.4 1.2 2.4 0.3 1.2 1.0 9.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.