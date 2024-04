Sans Kawhi Leonard, les Clippers déroulent en ouverture face aux Mavs

C’était l’heure des retrouvailles pour les Clippers et les Mavericks, habitués à se rencontrer lors des playoffs depuis 2020. Des retrouvailles évidemment marquées par l’absence de Kawhi Leonard (genou), mais cela n’a pas empêché Los Angeles de donner la fessée à Dallas (109-97).

Si Luka Doncic et Kyrie Irving ont fait leur match (64 points, 20 rebonds et 10 passes à deux), James Harden (28 points, 8 passes), Ivica Zubac (20 points, 15 rebonds) et Paul George (22 points) ont fait basculer ce Game 1 en faveur des Californiens.

Ivica Zubac puis James Harden découpent Dallas

Les Clippers démarrent sur de très bonnes bases, grâce notamment à l’apport de deux hommes : Ivica Zubac, qui fait un chantier dans la raquette avec son avantage de taille, et James Harden, particulièrement adroit et agressif comme imaginé par son équipe, en plus d’être exemplaire en défense.

Comme les Angelenos font globalement tous les efforts défensifs, avec énergie, et que Luka Doncic est le seul à surnager côté Mavericks, l’écart s’installe vite autour de la dizaine de points (34-22).

Les choses ne vont pas en s’arrangeant pour Dallas dans le second quart-temps, et c’est peu dire : rien ne rentre (23% d’adresse), Daniel Gafford se blesse à la cheville, James Harden continue de les martyriser comme au bon vieux temps, Russell Westbrook est hyperactif sans trop en faire en sortie de banc et, fort logiquement, Los Angeles aggrave la marque au tableau d’affichage : 56-30 ! Cela vire à la correction et les hommes de Jason Kidd sont juste méconnaissables collectivement.

Réveil inutile pour « LuKyrie »

Après la pause, Kyrie Irving s’active enfin et, recevant l’aide de son acolyte Luka Doncic, il permet aux Mavericks de reprendre des couleurs. Le problème, c’est que l’adresse à 3-points des Clippers, insolente, leur permet de maintenir un écart assez significatif, d’autant que Ivica Zubac reste incontrôlable sous les panneaux malgré le retour de Daniel Gafford. Rien ne bouge au score et les joueurs de Tyronn Lue gardent leur sérieux, sans s’affoler malgré les arabesques de « Uncle Drew » (87-64).

Après Kyrie Irving, c’est à Luka Doncic de punir la défense de Los Angeles, mais la franchise californienne ne panique toujours pas, compte tenu du coup d’accélérateur de Paul George, qui s’est fait attendre. Dallas part de trop loin et LA maîtrise totalement son sujet, ce qui nous offre à l’arrivée ce succès autoritaire mais surtout mérité pour les Angelenos (109-97).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– James Harden et Ivica Zubac lancent Los Angeles. Privés de Kawhi Leonard, les Clippers ne pouvaient pas uniquement compter sur Paul George pour faire oublier son absence. Raison pour laquelle James Harden et Ivica Zubac –mais aussi Russell Westbrook et Terance Mann dans une moindre mesure– ont montré les muscles afin de guider LA en première mi-temps. L’un, à l’aide de ses paniers à 3-points et passes décisives. L’autre, à l’aide de ses paniers près du cercle et rebonds. Une superbe perf’ de deux des facteurs X de cette série, qu’il faudra évidemment essayer de reproduire lors du Game 2 puis au-delà.

– Luka Doncic, Kyrie Irving et… c’est tout. On pouvait craindre le manque de solutions offensives des Mavericks derrière le duo Doncic/Irving et ce Game 1 l’a démontré. Au sortir d’une première période affreuse collectivement, les deux stars texanes se sont remises à l’endroit après la pause, mais aucun autre joueur n’a su les épauler comme il se doit. Un vrai problème, car cela ne fait que faciliter la tâche des Clippers en défense. À Luka Doncic et Kyrie Irving de mieux impliquer leurs coéquipiers, avec l’aide de Jason Kidd.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.