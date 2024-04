Le cinq majeur de la saison : à vous de voter !

C’est devenu une tradition : les playoffs ayant commencé, c’est l’occasion de vous demander votre avis sur les trois All-NBA Teams de la saison régulière. Avec une grosse nouveauté, la disparition des postes !

Il peut donc désormais y avoir cinq meneurs ou cinq pivots dans le meilleur cinq de la saison. Pour déterminer l’ordre, on fait toujours comme la NBA en attribuant donc 5 points à chaque vote pour la All-NBA First-Team, 3 points à chaque vote pour la All-NBA Second Team et 1 point à chaque vote pour la All-NBA Third-Team.

À noter par ailleurs qu’on a également éliminé du vote les joueurs n’ayant pas atteint la barre des 65 matchs. Pas de Joel Embiid, de Donovan Mitchell, de Karl-Anthony Towns ou de Kyrie Irving, donc…

