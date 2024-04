Retour en playoffs réussi pour Kristaps Porzingis

Cela peut sembler curieux, mais à 28 ans, Kristaps Porzingis disputait dimanche soir ses premières minutes dans une série de playoffs de la conférence Est.

Même s’il a évolué trois ans aux Knicks en début de carrière, puis deux ans aux Wizards, c’est uniquement sous les couleurs des Mavericks qu’il avait connu les playoffs. C’était en 2020 et 2021 pour un total de 10 matches, et c’est bien loin des 94 matchs de playoffs de Jayson Tatum, drafté deux ans après lui !

« Il y avait un petit supplément d’énergie, même si c’est toujours bizarre de jouer aussi tôt » explique Kristaps Porzingis à propos de son ressenti sur ce retour en playoffs. « On a un peu l’impression d’être à l’entraînement… Mais on avait tous en tête que ce n’était pas un match de saison régulière, et qu’on débutait les playoffs. Et puis c’est à Boston, et j’ai bien l’intention d’en jouer le plus possible ici. »

À l’arrivée, il y a une large victoire (114-94), et Kristaps Porzingis reconnaît que les Celtics se sont simplifiés la vie en frappant les premiers.

« C’était vraiment un match plaisant » poursuit-il. « Notre premier match de playoffs à domicile cette saison, un dimanche à 13 heures, le rendez-vous parfait, non ? On s’est mis sur les bons rails. Nous avons été les premiers à frapper et nous avons bien commencé. Et ensuite, on s’est appuyé là-dessus. »

Le duel face à Bam Adebayo

Auteur de 18 points, 4 rebonds et 2 contres, Kristaps Porzingis a fait très mal de loin au Heat avec son 4 sur 8 à 3-points. De l’autre côté du terrain, son rôle est de se concentrer sur Bam Adebayo en défense.

En l’absence de Jimmy Butler, le pivot international voit son rôle largement augmenter dans l’attaque du Heat, et il devient l’un des principaux dangers. C’est donc la mission de Kristaps Porzingis de gêner celui qui jouera à Paris avec Team USA. Mais il prévient qu’il n’en fait pas un défi personnel.

« Bien sûr, nous voulons l’arrêter au maximum. Tout en sachant qu’ils vont tout le temps passer par lui, et qu’il sera impliqué dans toutes les situations, » explique l’intérieur letton. » Je ne me soucie pas de lui. Je me soucie de notre équipe et de ce que nous essayons de réaliser. Ce n’est pas un face-à-face, moi contre Bam. Ce sont les Celtics contre le Heat, on va donc veiller à ce qu’on reste concentré là-dessus. »