Le Top 10 de la nuit | Russell Westbrook au alley-oop !

Candidat au trophée de « Clutch Player Of The Year », Shai Gilgeous-Alexander signe l’action la plus « clutch » de la soirée avec son panier de la gagne face aux Pelicans. Il n’est que deuxième car la NBA a préféré mettre en avant le gros dunk de Brook Lopez face aux Pacers.

À voir aussi le show Kyrie Irving avec deux lay-up difficiles sous le cercle des Clippers. Pour sa part, James Harden réalise un doublé avec un « floater » après un superbe cross, puis il envoie Russell Westbrook au alley-oop.

Le doublé aussi pour Damian Lillard avec notamment un magnifique « buzzer beater » à la fin de la première mi-temps. C’était ses 33e, 34e et 35e de la mi-temps, un record de franchise sur une mi-temps.