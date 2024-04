Sans Kawhi Leonard, James Harden retrouve ses réflexes de scoreur

Si les Clippers on pris le match par le bon bout face aux Mavericks dans la première manche, ils le doivent à deux joueurs : Ivica Zubac et James Harden. Avec 28 points à 8/17 aux tirs, dont un 6/11 derrière l’arc et 8 passes décisives, l’ancien MVP a joué juste. Au point même de ne perdre qu’un ballon. En l’absence de Kawhi Leonard, James Harden a surtout prouvé qu’il pouvait encore porter une attaque.

« Je peux marquer face aux meilleurs, affirme James Harden. « Mon rôle dans cette équipe consiste simplement à créer de très bons tirs et à faciliter le travail des gars. Et puis, quand c’est à mon tour, de marquer. Forcément, comme Kawhi est absent, mon jeu et mon volume de tirs vont augmenter un peu plus, et j’en ai profité. »

Comme au bon vieux temps

Évidemment, le rôle de James Harden a changé en rejoignant les Clippers. Après avoir été le complice de Joel Embiid aux Sixers, il est devenu le Lieutenant de Kawhi Leonard et Paul George. Toutefois, lorsque l’un manque à l’appel, c’est le moment d’assumer de plus grandes responsabilités pour le MVP 2018.

« Quand il marque et crée du jeu, c’est énorme, » admet son entraîneur, Tyronn Lue. « Il a conscience qu’il n’a pas à en faire trop lorsque Kawhi et PG sont tous les deux sur le terrain. Mais si l’un de ces gars est absent, il faut qu’il se montre agressif pour marquer. C’est ce qu’il a fait pour nous ces derniers temps. J’ai trouvé qu’il avait vraiment donné le ton dès le début. »

Autre élément moteur du très bon début de match des Clippers, Ivica Zubac n’a pas manqué de féliciter la prestation de son meneur qui lui a servi sur un plateau quelques offrandes sous le cercle.

« Nous avions besoin de lui et il a très bien joué. C’est l’un des meilleurs marqueurs de l’histoire. Il peut faire ça chaque soir. C’est juste que son rôle est différent. Kawhi absent, nous avons besoin qu’il marque plus, c’est ce qu’il a fait, et nous savons tous qu’il peut le faire » précise le pivot.

Kawhi Leonard toujours incertain pour le prochain match, James Harden a rassuré ses coéquipiers et son coach sur sa capacité à scorer. C’est toujours bon à prendre en attendant le retour sur les terrains de « The Klaw ».

James Harden Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 OKC 76 23 40.3 37.5 80.8 0.6 2.6 3.2 1.8 2.6 1.1 1.4 0.3 9.9 2010-11 OKC 82 27 43.6 34.9 84.3 0.5 2.6 3.1 2.2 2.5 1.1 1.3 0.3 12.2 2011-12 OKC 62 31 49.1 39.0 84.6 0.5 3.6 4.1 3.7 2.4 1.0 2.2 0.2 16.8 2012-13 HOU 78 38 43.8 36.8 85.1 0.8 4.1 4.9 5.8 2.3 1.8 3.8 0.5 25.9 2013-14 HOU 73 38 45.6 36.6 86.6 0.8 3.9 4.7 6.1 2.4 1.6 3.6 0.4 25.4 2014-15 HOU 81 37 44.0 37.5 86.8 0.9 4.7 5.7 7.0 2.6 1.9 4.0 0.7 27.4 2015-16 HOU 82 38 43.9 35.9 86.0 0.8 5.3 6.1 7.5 2.8 1.7 4.6 0.6 29.0 2016-17 HOU 81 36 44.0 34.7 84.7 1.2 7.0 8.1 11.2 2.7 1.5 5.7 0.5 29.1 2017-18 ★ HOU 72 35 44.9 36.7 85.8 0.6 4.8 5.4 8.8 2.4 1.8 4.4 0.7 30.4 2018-19 HOU 78 37 44.2 36.8 87.9 0.9 5.8 6.6 7.5 3.1 2.0 5.0 0.7 36.1 2019-20 HOU 68 37 44.4 35.5 86.5 1.0 5.5 6.6 7.5 3.3 1.8 4.5 0.9 34.3 2020-21 * All Teams 44 37 46.6 36.2 86.1 0.8 7.1 7.9 10.8 2.3 1.2 4.0 0.8 24.6 2020-21 * BRK 36 37 47.1 36.6 85.6 0.8 7.7 8.5 10.9 2.4 1.3 4.0 0.8 24.6 2020-21 * HOU 8 36 44.4 34.7 88.3 0.6 4.5 5.1 10.4 1.8 0.9 4.3 0.8 24.8 2021-22 * All Teams 65 37 41.0 33.0 87.7 0.9 6.9 7.7 10.3 2.4 1.3 4.4 0.6 22.0 2021-22 * BRK 44 37 41.4 33.2 86.9 1.0 7.0 8.0 10.2 2.4 1.3 4.8 0.7 22.5 2021-22 * PHL 21 38 40.2 32.6 89.2 0.6 6.5 7.1 10.5 2.3 1.2 3.4 0.2 21.1 2022-23 PHL 58 37 44.1 38.5 86.7 0.7 5.4 6.1 10.7 1.9 1.2 3.4 0.5 21.0 2023-24 LAC 72 34 42.8 38.1 87.8 0.5 4.7 5.1 8.5 1.8 1.1 2.6 0.8 16.6 Total 1072 35 44.1 36.4 86.1 0.8 4.9 5.6 7.1 2.5 1.5 3.7 0.6 24.2

