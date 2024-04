Avec ou sans Giannis, les Bucks veulent surtout éviter de se figer

Giannis Antetokounmpo jouera-t-il ce soir (01h00) pour le Game 1 entre les Bucks et les Pacers ? Pour l’instant, le « Greek Freak » est « doubtful », ce qui signifie qu’il a quand même peu de chances d’être présent.

D’ailleurs, Doc Rivers a passé la semaine à préparer ses joueurs à l’affrontement sans son leader. Pour le coach, le principal objectif pour Damian Lillard et compagnie et surtout de faire vivre le ballon !

« Nous ne pouvons simplement pas rester figés » explique ainsi l’entraîneur à The Athletic. « Même avec Giannis. Quand nous nous figeons, nous avons prouvé au cours des années que nous ne sommes pas bons offensivement. Mais quand la balle bouge, qu’elle est là puis qu’on l’envoie là, puis côté faible, ou qu’on passe à l’option suivante, nous avons montré que nous pouvons être vraiment très bons. C’est donc ce que nous devons faire. »

Le mouvement pour déstabiliser les Pacers

Comme les Bucks ne pourront sans doute pas compter sur la force de frappe de Giannis Antetokounmpo dans la raquette pour le début de la série, ils vont devoir déstabiliser la défense des Pacers autrement.

« Si on a un tir ouvert, on doit le prendre, que ce soit Dame (Lillard) ou Khris (Middleton) » résume Pat Connaughton. « Mais (Rick) Carlisle ne nous laissera sans doute pas des tirs ouverts sur la première action. »

D’où l’importance de ne pas figer l’attaque et de faire vivre au maximum le ballon, surtout que la défense adverse n’est pas la plus hermétique de la ligue. Indiana n’est ainsi que 24e en termes d’efficacité défensive sur l’ensemble de la saison, avec certes quelques progrès (18e) depuis l’arrivée de Pascal Siakam en cours de campagne.

« On doit s’assurer qu’on passe à l’option suivante et qu’on utilise notre QI basket pour comprendre à quoi cette deuxième option sert. Evidemment, on veut être agressif lorsqu’on la met en place, et marquer lorsqu’on l’utilise. Mais si on peut passer à la troisième option, c’est encore plus dur à défendre » conclut l’arrière/ailier remplaçant.