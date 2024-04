Ses frères dans la tourmente, Michael Porter Jr. reçoit le soutien des Nuggets

Pendant qu’il préparait les playoffs et le premier tour contre les Lakers, Michael Porter Jr. a vécu une semaine difficile. D’un côté, son frère Jontay a été banni à vie par la NBA pour avoir trafiqué ses performances et ainsi avoir tenté de valider des paris sportifs. De l’autre, le procès de son frère Coban a abouti à une peine de six ans de prison, pour avoir causé un accident de voiture où une conductrice avait trouvé la mort.

Comment a-t-il vécu cette semaine très, très compliquée moralement ? « J’ai essayé de faire la part des choses. Des choses mauvaises et tristes sont arrivées à certains de mes frères. Mais j’ai 15 ou 16 autres frères ici, alors je savais que je devais être là pour eux, faire mon travail et essayer de me préparer », confie Michael Porter Jr.

Le joueur de Denver a donc reçu le soutien de ses coéquipiers. « Ils m’ont tous dit qu’ils assuraient mes arrières en cas de besoin. Qu’ils comprennent mon absence à l’entraînement et me soutiennent, c’est énorme pour moi », assure-t-il, après avoir assisté au procès de son frère et manqué un entraînement.

« C’est pourquoi le basket est si magnifique : on ne pense à rien d’autre que ce qu’on fait sur le terrain »

Auteur de 19 points et 8 rebonds dans le Game 1 face à Los Angeles, le champion 2023 a réussi à faire un bon match malgré les circonstances.

« C’est dur à vivre, mais je pense que, sur le parquet, on n’y pense plus. C’est pourquoi le basket est si magnifique : on ne pense à rien d’autre que ce qu’on fait sur le terrain », explique Nikola Jokic. « Avant et après, les choses vous atteignent, mais on est là pour lui. La famille avant tout, mais on est un peu une famille aussi. J’espère qu’il va pouvoir trouver une paix intérieure et être bien mentalement. »

« On est humain, on porte nos émotions et le reste jusque sur le terrain mais, mentalement, je suis fort. J’en ai vu des choses durant ma carrière, donc c’est un épisode de plus avec lequel je dois composer », conclut Michael Porter Jr.

Michael Porter, Jr. Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 DEN 55 16 50.9 42.2 83.3 1.2 3.5 4.7 0.8 1.8 0.5 0.9 0.5 9.3 2020-21 DEN 61 31 54.2 44.5 79.1 1.5 5.8 7.3 1.2 2.1 0.7 1.3 0.9 19.1 2021-22 DEN 9 30 35.9 20.8 55.6 1.0 5.6 6.6 1.9 1.8 1.1 1.3 0.2 9.9 2022-23 DEN 62 29 48.7 41.4 80.0 1.0 4.5 5.5 1.1 1.9 0.6 1.1 0.5 17.4 2023-24 DEN 81 32 48.4 39.7 83.6 1.3 5.7 7.0 1.5 1.8 0.5 1.1 0.7 16.7 Total 268 28 49.9 41.0 80.7 1.3 5.0 6.2 1.2 1.9 0.6 1.1 0.6 15.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.