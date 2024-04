La décision de changer d’entraîneur et d’installer Doc Rivers sur le banc en cours de saison n’a pas produit les effets escomptés à Milwaukee. Le nouveau coach affiche en effet un bilan médiocre de 17 victoires pour 19 défaites. En comparaison, celui de Adrian Griffin (30 victoires pour 13 défaites) est bien plus brillant, même si tout n’était pas parfait chez les Bucks.

Pour faire simple, les difficultés de Milwaukee sont toujours les mêmes, malgré un nouveau visage et de nouvelles consignes. Une nouvelle méthode aussi. Car l’ancien technicien des Celtics, des Clippers et des Sixers a sa technique.

Dire les choses devant tout le monde

Pendant le training camp, il parle à chaque joueur pour faire le point avec lui. Là, comme il est arrivé en cours d’exercice, il a attendu la reprise, après le All-Star Game, pour le faire. Le 22 février, il a donc pris la parole pour dire ce qu’il avait à dire, devant tout le groupe. Chacun a donc entendu les critiques de Doc Rivers le concernant et concernant les autres…

« Je ne pensais pas qu’il allait le faire », reconnaît Damian Lillard. « Je trouve que c’était bien pour l’équipe. C’était la première fois que tout était abordé devant tout le monde. Il a dit des choses individuellement. Bonnes ou mauvaises, c’était honnête. Et devant tout le monde, donc rien n’était caché. »

Le meneur de jeu des Bucks assure que « tout le monde respecte la vérité », et Bobby Portis a lui aussi apprécié ce moment. « C’était important pour que le coach prenne sa place. Chacun doit vous respecter, sentir votre présence, comprendre votre message et croire en vous », confie l’intérieur. « C’était de la NBA à l’ancienne, en disant les choses aux joueurs, même s’ils ne veulent pas l’entendre. Je respecte énormément le coach pour ça. »

Faire cela met évidemment les joueurs devant leurs responsabilités, surtout après un changement d’entraîneur. Néanmoins, critiquer ses joueurs ouvertement comporte un possible revers de la médaille.

« Cela ne se fait pas vraiment collectivement, devant tout le monde. Franchement, pour moi, c’est très dangereux à faire pour un coach », estime Pat Connaughton. « L’objectif principal d’un coach, c’est de gérer de l’humain, gérer ceux avec lesquels on travaille et qu’on fait jouer. C’est dangereux car on ne sait pas comment les joueurs vont réagir, si on n’a pas fait cela individuellement avant. Mais il a été très bon. »

Les Bucks doivent se parler davantage

Les anciens, Danilo Gallinari et Patrick Beverley, ont également trouvé la démarche de Doc Rivers positive. « J’ai apprécié, vraiment. Pas beaucoup de coaches ont fait ça dans ma carrière. Plus on est direct, mieux c’est, car les joueurs savent à quoi s’attendre ensuite », explique l’Italien. « C’est une légende du coaching, avec le huitième total de victoires de l’histoire, donc ses mots et sa voix comptent », poursuit le meneur de jeu.

Si les semaines suivantes vont prouver que cela n’a pas réveillé le groupe sur le plan sportif, ce moment a eu une vertu : ouvrir le dialogue avec ses joueurs. « Cela a montré qu’on pouvait avoir des conversations directes et franches. Que si un désaccord intervient, on peut en parler », résume Pat Connaughton.

Ce n’est pas un détail pour les Bucks qui, visiblement, ne sont pas les plus bavards entre eux. « On a tous besoin de poser des questions lors des entraînements, des séances vidéo », réclame Khris Middleton. « Si je ne comprends pas quelque chose, je demande au coach. On arrête l’entraînement et on s’assure qu’on est tous sur la même longueur d’onde. Car il faudra l’être ensuite sur le terrain. »