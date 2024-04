Le temps presse pour Mike Conley

Son récent passage à Memphis, pour célébrer son ancien coéquipier Marc Gasol, a dû lui rappeler de bons souvenirs. Notamment cette finale de conférence perdue face aux Spurs en 2013, aux côtés de l’Espagnol, Zach Randolph et les autres. Mike Conley n’a jamais retrouvé ce stade des playoffs depuis.

Plus de dix ans plus tard, le meneur des Wolves est âgé de 36 ans et il est conscient qu’il n’a plus beaucoup d’occasions d’aller loin en phases finales. « Je n’ai jamais été aussi pressé. Je ne pense pas qu’il y ait quelqu’un dans l’une ou l’autre équipe qui le veuille plus que moi », lâche le vétéran en faisant également référence aux Suns, l’adversaire des Wolves au premier tour.

Une urgence personnelle qu’il n’a pas hésité à partager auprès de ses partenaires de jeu, alors que les Wolves se présentent ambitieux comme jamais. « J’ai dit aux gars que, égoïstement, ils devaient le faire pour moi. Aidez-moi. Suivez-moi parce que je n’en ai plus pour longtemps. Vous avez tous une éternité, c’est mon sentiment », développe le meneur de jeu, le plus âgé et expérimenté de l’équipe.

Les Wolves visent haut

En se souvenant qu’il est dur d’atteindre la finale de conférence, Mike Conley rappelle à sa formation la nécessité de profiter de chaque instant : « On a une sacrée équipe et une sacrée opportunité qu’on ne veut pas gâcher. »

Rudy Gobert, 32 ans, peut afficher un état d’esprit similaire. Son meneur de jeu et lui ont perdu au premier tour des playoffs ces deux dernières saisons, avec le maillot du Jazz, puis celui des Wolves.

« C’est maintenant que ça se passe. Je profite pleinement de ce moment. Je n’ai évidemment pas l’intention de prendre ma retraite de sitôt. Mais je crois vraiment qu’on a une chance […] et je crois vraiment que tout le monde dans ce vestiaire en est conscient », affiche le Français qui, lui, n’a jamais été au-delà du second des playoffs.

La bande de Mike Conley et Rudy Gobert devront d’abord passer l’obstacle des Suns puis, s’ils gagnent, faire face aux vainqueurs de la série des Nuggets et Lakers pour viser cette finale de conférence.

Mike Conley Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2007-08 MEM 53 26 42.8 33.0 73.2 0.4 2.2 2.6 4.2 1.6 0.8 1.7 0.0 9.4 2008-09 MEM 82 31 44.2 40.6 81.7 0.3 3.1 3.4 4.3 1.8 1.1 1.7 0.1 10.9 2009-10 MEM 80 32 44.5 38.7 74.3 0.4 2.0 2.4 5.3 2.2 1.4 2.1 0.2 12.0 2010-11 MEM 81 36 44.4 36.9 73.3 0.4 2.7 3.1 6.5 2.3 1.8 2.2 0.2 13.7 2011-12 MEM 62 35 43.3 37.7 86.1 0.4 2.2 2.5 6.5 2.2 2.2 2.0 0.2 12.7 2012-13 MEM 80 35 44.0 36.2 83.0 0.5 2.3 2.8 6.1 2.1 2.2 2.4 0.3 14.6 2013-14 MEM 73 34 45.0 36.1 81.5 0.6 2.4 2.9 6.0 1.9 1.5 2.1 0.2 17.2 2014-15 MEM 70 32 44.6 38.6 85.9 0.4 2.6 3.0 5.4 2.0 1.3 2.2 0.2 15.8 2015-16 MEM 56 31 42.2 36.3 83.4 0.5 2.5 2.9 6.1 1.8 1.2 1.5 0.3 15.3 2016-17 MEM 69 33 46.0 40.8 85.9 0.5 3.0 3.5 6.3 1.8 1.3 2.3 0.3 20.5 2017-18 MEM 12 31 38.1 31.2 80.3 0.0 2.3 2.3 4.1 2.0 1.0 1.5 0.3 17.1 2018-19 MEM 70 34 43.8 36.4 84.5 0.6 2.8 3.4 6.4 1.8 1.3 1.9 0.3 21.1 2019-20 UTH 47 29 40.9 37.5 82.7 0.7 2.5 3.2 4.4 2.2 0.8 2.0 0.1 14.4 2020-21 UTH 51 29 44.4 41.2 85.2 0.7 2.8 3.5 6.0 1.9 1.4 1.9 0.2 16.2 2021-22 UTH 72 29 43.5 40.8 79.6 0.7 2.4 3.0 5.4 2.0 1.3 1.7 0.3 13.7 2022-23 * All Teams 67 30 42.8 38.5 83.4 0.5 2.2 2.7 6.7 2.1 1.1 1.5 0.2 11.9 2022-23 * UTH 43 30 40.8 36.2 81.3 0.4 2.1 2.5 7.7 2.2 1.0 1.7 0.2 10.7 2022-23 * MIN 24 31 46.0 42.0 86.3 0.7 2.5 3.1 5.0 1.9 1.2 1.2 0.2 14.0 2023-24 MIN 76 29 45.7 44.2 91.1 0.5 2.4 2.9 5.9 1.7 1.2 1.3 0.2 11.4 Total 1101 32 43.9 38.7 82.3 0.5 2.5 3.0 5.7 2.0 1.4 1.9 0.2 14.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.