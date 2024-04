Memphis et les Grizzlies fêtent Marc Gasol et le « Grit & Grind »

Memphis a logiquement perdu contre Philadelphie, à la fin d’une saison cauchemar pour le club. Mais les fans des Grizzlies ont au moins pu célébrer Marc Gasol, dont le numéro #33 a rejoint le plafond du FedExForum.

La cérémonie a eu lieu après la rencontre entre les deux équipes, Pau Gasol décrivant dans un premier temps sa fierté de voir son petit frère être le deuxième joueur à voir son maillot être retiré par le club du Tennessee, après Zach Randolph, dont le numéro #50 avait rejoint le plafond en décembre 2021.

Zach Randolph était d’ailleurs là, aux côtés de Marc Gasol mais également de Mike Conley et Tony Allen, l’intérieur espagnol étant indissociable pour la franchise et ses fans de ses compagnons du « Grit & Grind ».

C’est autour de ce quatuor que la franchise a disputé les playoffs sept saisons de suite, entre 2010 et 2017, atteignant notamment la finale de conférence en 2013, avant d’y être « sweepé » par les Spurs.

« L’amour et le respect inébranlable qu’on a reçu de la part des fans, ça restera toujours avec nous. Merci beaucoup pour ça, ça signifie tout pour nous »

Marc Gasol devra donc attendre son transfert à Toronto pour remporter le titre en 2019, aux côtés de Kawhi Leonard, mais il n’oubliera jamais ses partenaires de Memphis, sa bague de champion contenant l’inscription « Grit & Grind », cette expression inventée par Tony Allen pour décrire la mentalité de cols bleus de cette équipe.

Triple All-Star (2012, 2015 et 2017) lors de ses dix saisons et demi à Memphis, et Défenseur de l’année en 2013, Marc Gasol est le leader de la franchise en termes de minutes jouées (25 917), de matchs en tant que titulaire (762), de paniers réussis (4 341), de lancers réussis (2 701), de rebonds (5 952) et de contres (1 135) alors qu’il est deuxième en termes de matchs joués (769), de points (11 684) et de passes (2 639).

« La semaine dernière, on était là avec ma famille, pour profiter de la ville, se balader, passer du temps ensemble, retrouver beaucoup de visages connus, de vieux amis. Et l’amour et le respect inébranlable qu’on a reçu de la part des fans, ça restera toujours avec nous. Merci beaucoup pour ça, ça signifie tout pour nous » concluait-il.

Aux côtés de sa femme et de ses filles, Marc Gasol pouvait observer son numéro #33 s’élever dans le FedExForum.