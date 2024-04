Ce samedi soir, le numéro de 33 de Marc Gasol rejoindra le numéro 50 de Zach Randolph au plafond du Fedex Forum. A Memphis, on n’a pas tergiversé puisqu’au lendemain de l’annonce de la retraite de Marc Gasol, la franchise avait annoncé le retrait de son maillot.

Pour l’occasion, les trois autres membres iconiques du Grit and Grind seront présents, puisque Mike Conley, Tony Allen et Z-Bo feront le déplacement pour assister à la cérémonie après le match contre les Sixers. En 2021, seul Marc Gasol était présent aux côtés de Zach Randolph, premier joueur à voir son maillot retiré chez les Grizzlies. A l’époque, Mike Conley jouait alors pour le Jazz et Tony Allen faisait face à des soucis avec la justice. La réunification du « Core Four » donne une autre dimension à l’événement comme l’a expliqué le pivot en conférence de presse.

« Demain soir, ce sera encore plus spécial, puisque tout le monde sera de retour et on va partager ça tous ensemble » se réjouit Gasol. « Avoir ces trois gars sur le terrain va évidemment être plus spécial. »

Avant même la cérémonie, les hommages se multiplient

Les hommages à la carrière de Marc Gasol et l’époque du Grit and Grind se multiplient avec l’annonce du retrait de maillot. Y compris par Kevin Durant dans un documentaire sur la carrière du pivot espagnol réalisé par les Grizzlies.

« Ils avaient une structure parfaite ici et même s’ils n’ont pas remporté le titre, j’ai joué contre eux chaque année en playoffs, et j’avais l’impression qu’ils formaient une équipe capable de créer une dynastie » se souvient l’ancien ailier des Warrios. « Je sais qu’on parle de dynastie quand on gagne des titres. Mais quand on forme un groupe solide pendant aussi longtemps en NBA, ce qui est rare, je pense que cela devrait être célébré. »

Trois fois All-Star dans cette ville où il a débarqué lorsque son frère Pau y avait été drafté, Marc Gasol était le pilier de cette équipe. Il y a même décroché le trophée du Meilleur Défenseur de l’année en 2013. Tony Allen n’a pas oublié cette époque.

L’altruisme incarné

« C’est mon frère, et j’ai le sentiment que c’était un honneur de jouer avec lui », souligne l’ancien aboyeur de Memphis. « Il me rendait meilleur chaque jour. Son éthique de travail, son sang-froid, son leadership dans le vestiaire, je l’aime juste pour le fait qu’il nous a tous inculqué la victoire. C’était juste son altruisme… Il était prêt à se mettre en retrait. Ce n’était pas un gars égoïste. Quand on voit un joueur avec de telles qualités et un tel leadership, comment pourriez-vous ne pas vouloir être avec lui ? »

Ce soir, en présence de ses coéquipiers mythiques du Grit and Grind, et en présence de son frère Pau, Marc Gasol deviendra aussi le deuxième joueur espagnol à voir son maillot retiré. Le premier ? Son frère Pau Gasol, dont le numéro 16 flotte au-dessus du parquet des Lakers depuis un peu plus d’un an.