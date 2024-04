Ashley Moyer-Gleich, deuxième femme à arbitrer en playoffs NBA

Une seule femme avait jusqu’à présent arbitré en playoffs. Ashley Moyer-Gleich est donc la deuxième. La NBA a ainsi annoncé une sélection de 36 officiels pour les phases finales, avec 35 hommes et une femme donc.

« C’est surréaliste, vraiment », réagit celle qui va rejoindre Violet Palmer, son unique prédécesseure, qui a officié lors de neuf matchs de playoffs, entre 2006 et 2012.

Asghley Moyer-Gleich, ancienne joueuse de division II à l’université de Millersville dans sa Pennsylvanie natale, a été promue arbitre NBA à plein temps en novembre 2018. Elle a sifflé plus de 200 matchs de saison régulière au cours de ses six saisons.

La veste blanche des Finals, le Graal

« J’ai travaillé pendant quatre matches comme suppléante l’année dernière, alors évidemment, mon objectif était de l’être à nouveau parce que cela me permet de continuer à progresser dans ma carrière. Et puis, voir mon nom sur cette liste… Ma mère était avec moi, […] ouvrir cet e-mail et l’avoir à mes côtés pour partager cette nouvelle, c’était vraiment incroyable », détaille-t-elle ainsi.

Celle-ci ne sait pas encore de quoi sa campagne de playoffs sera faite. La ligue réduit en effet la liste des arbitres à chaque tour, pour aboutir à une liste de 12 officiels pour les Finals NBA. Ces arbitres reçoivent des vestes d’échauffement blanches pour les matchs de la finale, une tradition que la ligue a instaurée depuis des années.

« Tout comme les playoffs sont convoités, la veste blanche l’est encore plus. C’est clairement une ambition et un objectif à long terme. Et j’espère pouvoir continuer sur la même trajectoire, avoir de plus en plus de responsabilités sur le terrain, peut-être passer d’arbitre à chef d’équipe à un moment donné et ensuite, j’espère atteindre la finale, le summum dans ce qu’on fait », se livre-t-elle.

Elle termine : « Et que je sois la première ou non, je pense que le simple fait pour une femme de percer et d’avoir cette opportunité serait monumental. »