Paul Reed l’avoue : les Sixers préfèrent défier les Knicks plutôt que les Celtics

En s’imposant face au Heat lors du « play-in » entre le 7e et le 8e de l’Est, les Sixers ont validé leur place en playoffs. Ils affronteront donc le deuxième de la conférence, à savoir New York, laissant les Bulls et le Heat s’affronter pour savoir qui croisera la route des Celtics, meilleure équipe de la saison régulière, au premier tour de la « postseason ».

Et s’il y en a bien un qui semble heureux d’éviter les Celtics, c’est Paul Reed. Dans l’émission Run it Back, le pivot remplaçant des Sixers revenait sur la victoire contre le Heat et sur le début des playoffs. Il a notamment expliqué la préférence de Joel Embiid et des siens d’affronter New York plutôt que Boston. « On ne va pas se mentir, oui, nous voulions jouer contre les Knicks. C’est l’équipe la plus « simple », j’imagine, » explique-t-il.

Le remplaçant de Joel Embiid a ensuite développé. « Mais ça va être amusant. Ça colle assez bien pour nous contre eux. Ils ont un super meneur (Jalen Brunson). Nous avons un super meneur (Tyrese Maxey). Mais nous avons également Joel, un MVP… Actuellement, il est l’un des gars les plus inarrêtables de la ligue. » ajoute-t-il.

Des Knicks sereins

Les Knicks n’avaient pas forcément besoin de ça pour se motiver. Les joueurs de Tom Thibodeau ont en effet bien fini la saison régulière. Ils se sont emparés de la 2e place et ont terminé sur une cinquième victoire de suite en battant les Bulls en prolongation. Surtout, les Knicks l’ont emporté à trois reprises face aux Sixers cette saison. Ils sont sûrs de leurs forces et veulent juste rester concentrés.

« C’est ce qu’il pense. Concentrons-nous simplement sur ce que nous devons faire », a répondu Isaiah Hartenstein. « C’est ce que font les podcasts : ils s’assurent de vous mettre à l’aise, et les gars disent des conneries. En fin de compte, nous sommes concentrés sur nous-mêmes. Qu’ils fassent leurs commentaires. Nous sommes concentrés sur notre équipe. Nous nous efforçons de nous améliorer chaque jour et de nous concentrer sur les Sixers. »

Le pivot des Knicks conclut que son équipe est de toute façon ainsi, préférant éviter les perturbations extérieures. Mais les déclarations de Paul Reed peuvent toujours servir de motivation bonus.