Pour quelques secondes, Donte DiVincenzo est exclu des votes pour le Most Improved Player !

On peut jouer 52 minutes et 30 secondes dimanche dernier, figurer au Top 50 des joueurs ayant passé le plus de temps sur un parquet cette saison et ne pas pouvoir prétendre à un trophée de fin de saison pour… une question de minutes disputées. Plusieurs journalistes ont eu la mauvaise surprise de découvrir qu’il n’était pas possible de voter en faveur de Donte DiVincenzo pour le titre de Most Improved Player, la meilleure progression de la saison. En cause, les règlements du CBA, l’accord collectif entre la NBA et les joueurs. Il ne manque au joueur des Knicks que quelques secondes de jeu cette saison pour être éligible.

Pour pouvoir obtenir des votes dans une des récompenses individuelles, un joueur doit disputer au moins 65 matchs, ou 62 dans le cas d’une blessure grave provoquant une fin de saison anticipée. Mais aussi cumuler au moins 20 minutes jouées pour qu’une rencontre soit considérée comme « disputée », avec une tolérance de deux matchs maximum avec un temps de jeu entre 15 et 20 minutes. Problème pour DiVincenzo, dans ces critères, il n’a joué « que » 64 rencontres, dont 62 avec plus de 20 minutes.

Quatre matchs à une possession d’atteindre les 20 minutes requises

Cette règle des 65 matchs et ses différentes subtilités avaient déjà provoqué l’agacement chez d’autres joueurs cette saison, Tyrese Haliburton en tête. L’exemple de l’arrière des Knicks devrait lui aussi faire jaser. Devenu un pion essentiel de Tom Thibodeau, Donte DiVincenzo a cumulé 29,1 minutes de moyenne, et même 37,5 depuis le All-Star Game. Mais son temps de jeu plus restreint en début de saison le prive d’une chance de trophée.

Tout se joue à neuf secondes manquantes contre le Magic le 2 décembre, 11 secondes face aux Spurs le 8 novembre, 20 secondes le 28 octobre à New Orleans, ou encore 23 secondes contre Miami le 27 janvier… Le temps d’une possession à peine, alors que la NBA n’effectue pas l’arrondi supérieur pour les minutes dans les lignes de stats.

Donte DiVincenzo était pourtant un candidat sérieux pour le MIP avec des chiffres en nette progression, de 9,4 points la saison dernière avec les Warriors, à 15,5 avec les Knicks. L’arrière a aussi signé le record de tirs lointains sur une saison pour un joueur de New York (283, à 40,1% de loin), atteignant même le podium de la ligue devant Klay Thompson et à un primé seulement de Luka Doncic. Insuffisant donc, et il n’est pas le seul dossier à passer à la trappe pour une question réglementaire. Son coéquipier Isaiah Hartensetein, très solide durant l’absence de Mitchell Robinson, ou encore Jonathan Kuminga (Warriors) sont eux aussi inéligibles pour une question de minutes.

Donte DiVincenzo Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 MIL 27 15 40.3 26.5 75.0 0.6 1.8 2.4 1.2 1.4 0.5 0.7 0.2 4.9 2019-20 MIL 66 23 45.5 33.6 73.3 1.0 3.8 4.8 2.3 1.7 1.3 1.4 0.3 9.2 2020-21 MIL 66 28 42.0 37.9 71.8 1.2 4.5 5.8 3.1 1.7 1.1 1.4 0.2 10.4 2021-22 * All Teams 42 24 35.1 33.9 84.3 1.0 3.1 4.1 2.8 1.6 1.1 1.7 0.2 9.1 2021-22 * SAC 25 27 36.2 36.8 83.9 0.9 3.5 4.4 3.6 1.7 1.5 1.8 0.2 10.3 2021-22 * MIL 17 20 33.1 28.4 85.2 1.1 2.5 3.5 1.7 1.5 0.7 1.7 0.2 7.2 2022-23 GOS 72 26 43.5 39.7 81.7 1.1 3.4 4.5 3.5 1.9 1.4 1.6 0.1 9.4 2023-24 NYK 81 29 44.3 40.1 75.4 0.8 2.9 3.7 2.7 2.1 1.3 1.4 0.4 15.5 Total 354 25 42.8 37.6 77.1 1.0 3.4 4.4 2.8 1.8 1.2 1.4 0.3 10.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.