Pour les playoffs, profitez du NBA League Pass à 17,99 euros !

Comme chaque année, la NBA propose une semaine de gratuité (sans engagement) de son League Pass pour la fin de saison. Mieux : la NBA casse les prix pour le play-in et les playoffs avec un tarif de 17,99 euros pour la version classique et de 23,99 euros pour la version Premium.

La différence entre les deux abonnements. La version Premium propose un accès à trois écrans simultanés et la suppression des publicités. Pour les plus curieux, on peut aussi accéder aux images de la salle pendant les pauses, comme les animations. Les deux forfaits offrent un accès à NBA TV, 24H/24 et 7J/7, un accès aux différents angles de caméra ou encore la possibilité de voir les matches en condensé. Idéal le matin quand on ne peut pas faire de nuit blanche.

L’offre est valable depuis le 16 avril, et on peut donc voir cette nuit les deux premières rencontres du play-in : New Orleans Pelicans – LA Lakers à 1h30, suivi de Sacramento Kings – Golden State Warriors à 4h00.

