Le match Grizzlies – Lakers a duré… 49 minutes !

Drôle de version du temps additionnel. La NBA a fait amende honorable en admettant une erreur de chronométrage durant le match entre les Grizzlies et les Lakers vendredi. Une personne de la table de marque a ajouté une minute et six secondes au troisième quart-temps, sans que cela ne soit remarqué. Le jeu s’est donc poursuivi, et la rencontre a donc duré une minute de plus que prévu.

Après trois air-balls consécutifs de Memphis sur la même possession, à 1:14 de la fin du troisième acte, l’horloge des 24 secondes avait été redémarrée par erreur par la table de marque avant que les arbitres n’arrêtent le jeu pour signaler une violation des 24 secondes. C’est à cet instant que le chrono du quart-temps passe à 2:20 restantes. « L’erreur n’a pas été constatée en temps réel par les équipes, les arbitres, le responsable du chrono, ou les statisticiens » a expliqué le porte-parole de la NBA Tim Frank à ESPN. « Bien que cela soit dommageable, la situation n’a pas été identifiée à temps pour être résolue durant la rencontre. »

Cette erreur rarissime restera de l’ordre de l’anecdote puisque durant ces 66 secondes de temps de jeu supplémentaires, les deux équipes ont chacune inscrit deux points, sans impact donc sur l’écart final.

Trois erreurs d’arbitrage en faveur de Los Angeles dans les deux dernières minutes

Le rapport des deux dernières minutes du match pourrait en revanche frustrer les Grizzlies… ainsi que les Warriors et les Kings. Peut-être plus décimé que jamais dans une saison où les blessures et différentes absences se sont empilés, Memphis n’est pourtant pas passé loin de dominer des Lakers au complet et en mission pour accrocher la 8e place de l’Ouest. La franchise du Tennessee pourra regretter que trois erreurs d’arbitrage aient été commises durant les derniers instants de la rencontre en faveur de l’équipe californienne.

La NBA a reconnu que LeBron James aurait dû être pénalisé de deux marchers dans les deux dernières minutes. Sur la seconde action, le meilleur marqueur de l’histoire a permis à Los Angeles de passer devant 119-118 à 44 secondes de la fin. Rui Hachimura aurait, lui, dû être sanctionné d’une faute sur un drive de GG Jackson à 12 secondes de la fin, offrant deux lancers-francs à Memphis, mené alors 121-118. Sur la suite de l’action, un rebond long mal capté par les Grizzlies avait permis à LeBron James de sceller la rencontre d’une interception et d’un dunk renversé.

Les Lakers se sont finalement imposés 123-120. Et ils possèdent désormais leur destin entre leurs mains pour terminer huitièmes, avec une victoire d’avance sur Sacramento et Golden State avant la dernière journée de la saison régulière.