Bobby Portis répond toujours présent

Au lendemain d’une victoire rassurante face aux Celtics, les Bucks n’étaient pas d’humeur à célébrer ce succès puisque Giannis Antetokounmpo s’est blessé pendant cette partie, et ne reviendra qu’en playoffs. Pour enchaîner dès le lendemain, face au Magic, Khris Middleton n’était pas là non plus. Mais les choses avaient changé selon Doc Rivers.

« Les victoires sont utiles. Dans la vie ou dans le sport, partout. Perdre, ce n’est pas marrant, et ça pèse. La victoire de la nuit dernière contre Boston explique sans doute celle contre Orlando. Et c’est une bonne chose », constate le coach des Bucks.

Le symbole de ce succès, ce fut Bobby Portis. Installé dans le cinq majeur pour remplacer le « Greek Freak », l’ancien ailier-fort des Bulls et des Wizards a clairement signé un des meilleurs matches de sa saison.

« Il a été fantastique. Tout les soirs, il nous apporte quelque chose », poursuit Doc Rivers. « Là, c’étaient des points. Et c’est ce que les gens regardent, mais je trouve que le plus important, ce fut sa défense, avec ses mains et ses rebonds. »

Bobby Portis comble les trous

Les points, ce sont 30 unités, dont 24 en première période et 15 dans le deuxième quart-temps. En shootant à 14/18 aux tirs, Bobby Portis n’a rien manqué ou presque. Et en défense, il a pris 9 rebonds et volé 5 ballons. « J’essaie simplement de gagner. Antetokounmpo est blessé, Khris ne joue pas de back-to-back, donc j’ai essayé de monter d’un cran », livre-t-il.

Damian Lillard a lui aussi fait un bon match avec 29 points et 9 passes. Ainsi, cette victoire sans deux titulaires face à une équipe d’Orlando tout de même cinquième de la conférence Est est une bouffée d’air frais. Surtout après un début de mois d’avril très, très compliqué où les défaites face à des faibles équipes ont été nombreuses.

« On a eu une très mauvaise semaine dernière. On n’a entendu que des mauvaises choses et quand ça tourne bien, on n’entend rien. On essaie de continuer de faire des efforts, d’avoir confiance », avance Bobby Portis. « Perdre Giannis ça change notre équipe, mais certaines choses ne changent pas : jouer correctement, jouer les uns pour les autres, se battre sur les ballons. C’est ça qui compte. »

Bobby Portis Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 CHI 62 18 42.7 30.8 72.7 2.0 3.5 5.4 0.8 1.6 0.4 0.9 0.4 7.0 2016-17 CHI 64 16 48.8 33.3 66.1 1.2 3.5 4.6 0.6 1.5 0.3 0.6 0.2 6.8 2017-18 CHI 73 23 47.1 35.9 76.9 2.2 4.6 6.8 1.7 1.8 0.7 1.4 0.3 13.2 2018-19 * All Teams 50 26 44.4 39.3 79.4 2.2 5.9 8.1 1.4 2.9 0.7 1.5 0.4 14.2 2018-19 * WAS 28 27 44.0 40.3 80.9 2.3 6.4 8.6 1.5 3.0 0.9 1.6 0.4 14.3 2018-19 * CHI 22 24 45.0 37.5 78.0 2.1 5.2 7.3 1.3 2.8 0.5 1.3 0.4 14.1 2019-20 NYK 66 21 45.0 35.8 76.3 1.2 3.9 5.1 1.5 1.7 0.5 1.1 0.3 10.1 2020-21 MIL 66 21 52.3 47.1 74.0 1.9 5.2 7.1 1.1 1.7 0.8 0.9 0.4 11.4 2021-22 MIL 72 28 47.9 39.3 75.2 2.5 6.6 9.1 1.2 2.4 0.7 1.3 0.7 14.6 2022-23 MIL 70 26 49.6 37.0 76.8 2.2 7.4 9.6 1.5 1.6 0.4 1.2 0.2 14.1 2023-24 MIL 79 24 50.2 39.6 78.7 1.7 5.6 7.3 1.2 2.3 0.8 1.0 0.4 13.7 Total 602 23 47.8 38.3 75.9 1.9 5.2 7.1 1.2 1.9 0.6 1.1 0.4 11.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.